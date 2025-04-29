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用負能量療癒自己 15句「職場厭世語錄」社畜必看

記者陳立儀／即時報導
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圖／AI生成
圖／AI生成

上班上到心很累嗎？每天忙得像陀螺一樣打轉，停下後只覺得頭昏腦脹，很想像一灘爛泥癱在地上再也不起來...試試看來一點負能量，以毒攻毒療癒一下身心吧！

如果你在職場上累到懷疑人生，看看這15句社畜專屬的厭世語錄 ，說說有哪一句戳中你的心，分享給甘苦人一起抱著取暖，明天才有力氣繼續戰鬥，大家一起加油（拭淚）～

15句「職場厭世語錄」

１．工作時別跟我談夢想，我的夢想就是不工作。

２．不要相信壓力會轉化為動力，你的壓力只會轉化為病歷。

３．成人的世界，除了長胖，其他都不容易。

４．大家總說要跨出舒適圈，但我連跨都沒跨進去過。

５．我想打起精神來，卻不小心把它打死了。

６．賺錢是一種能力，花錢是一種技術，我能力有限，卻技術高超。

７．我的錢包就像顆洋蔥，每當打開它，我就會想哭。

８．如果覺得自己累得跟狗一樣，那真的是誤會了，因為狗都沒你這麼累。

９．既然正義都會遲到，為什麼上班不行？

１０．我上班領的不是薪水，是精神賠償金。

１１．每次被老闆罵完都很想去動物園，因為在那裡，我才真的感覺像個人。

１２．我最大的抗壓適應能力是：以不變的薪水應萬變的物價。

１３．我最大的不足，就是餘額不足。

１４．世界上最短的距離，就是假期開始到結束。

１５．準時下班需要的不是努力，是勇氣。

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