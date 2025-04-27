密州男買彩券「店員給錯張」 隔天對獎…抱走百萬大獎

密西根州一名男子拿到店員給錯的彩券，未料隔天竟抱回100萬美元大獎；示意圖。(美聯社)

密西根州 日前有一名男子心血來潮買了一張彩券，但店員卻因為操作疏忽，給了他另外一款的彩券，但他並未糾正對方，而是將這張「意外彩券」帶回家。然而，令男子意外的是，他在隔天對獎時，竟發現自己中了100萬美元的大獎，險些嚇到當場昏倒。

根據底特律自由新聞（Detroit Free Press）等媒體報導，有一名家住密西根州的45歲匿名男子，在日前走進彩券行購買彩券，但店員卻因為一時疏忽，給了他一款名叫「Major Cashword」的彩券，但他並沒有要求改正，而是直接將其帶回家。

然而，令男子與他的妻子驚訝的是，就在兩人隔天確認開獎結果時，竟發現這張「意外彩券」不但中獎，還中了獎金高達100萬美元的頭獎，讓他當場嚇到差點喘不過氣，馬上決定把彩券藏於一個罐子並埋入庭院內，降低放家中的潛在人為風險。

男子在接受彩券公司的訪問時笑說，自己平常其實就有買Major Cashword彩券的習慣，但當天他本來是想「換個口味」，怎知店員卻如往常般給了他一張Major Cashword。男子透露，店員意識到自己失誤後，本主動提出要幫忙更換，但他仍堅持保留這張彩券。

報導指出，一名彩券專員蘇珊娜（Suzanna Shkreli）指出，許多幸運中獎者都會準備一套保護彩券的方法，而這名男子最終並未選擇分年領獎金，而是一次性領取扣稅後的實際獎金63.4萬美元，預計他會將這筆意外之財用於償還房貸及帳單，同時留下一部分作為未來退休 後的生活費與存款。

美男買彩券「店員給錯張」！隔天對獎驚呆 爽抱3250萬元頭獎

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