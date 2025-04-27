我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普就任百日民調 支持度跌到39% 創80年新低

Politico：川普幕僚不了解中國「關稅誤判」恐需找祕密中間人

密州男買彩券「店員給錯張」 隔天對獎…抱走百萬大獎

TVBS新聞網／編輯樓冠陞報導
密西根州一名男子拿到店員給錯的彩券，未料隔天竟抱回100萬美元大獎；示意圖。(美聯社)
密西根州一名男子拿到店員給錯的彩券，未料隔天竟抱回100萬美元大獎；示意圖。(美聯社)

密西根州日前有一名男子心血來潮買了一張彩券，但店員卻因為操作疏忽，給了他另外一款的彩券，但他並未糾正對方，而是將這張「意外彩券」帶回家。然而，令男子意外的是，他在隔天對獎時，竟發現自己中了100萬美元的大獎，險些嚇到當場昏倒。

根據底特律自由新聞（Detroit Free Press）等媒體報導，有一名家住密西根州的45歲匿名男子，在日前走進彩券行購買彩券，但店員卻因為一時疏忽，給了他一款名叫「Major Cashword」的彩券，但他並沒有要求改正，而是直接將其帶回家。

然而，令男子與他的妻子驚訝的是，就在兩人隔天確認開獎結果時，竟發現這張「意外彩券」不但中獎，還中了獎金高達100萬美元的頭獎，讓他當場嚇到差點喘不過氣，馬上決定把彩券藏於一個罐子並埋入庭院內，降低放家中的潛在人為風險。

男子在接受彩券公司的訪問時笑說，自己平常其實就有買Major Cashword彩券的習慣，但當天他本來是想「換個口味」，怎知店員卻如往常般給了他一張Major Cashword。男子透露，店員意識到自己失誤後，本主動提出要幫忙更換，但他仍堅持保留這張彩券。

報導指出，一名彩券專員蘇珊娜（Suzanna Shkreli）指出，許多幸運中獎者都會準備一套保護彩券的方法，而這名男子最終並未選擇分年領獎金，而是一次性領取扣稅後的實際獎金63.4萬美元，預計他會將這筆意外之財用於償還房貸及帳單，同時留下一部分作為未來退休後的生活費與存款。

美男買彩券「店員給錯張」！隔天對獎驚呆　爽抱3250萬元頭獎

TVBS新聞網

密西根州 退休

上一則

林志玲化身人間「珍珠美人魚」發亮逆齡不藏私曝5大秘訣

熱門新聞

黃金獵犬被遺棄，狂追100公里咬主人。（取材自pexels.com@Roberto Nickson）

被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復

2025-04-20 19:57
示意圖。（取自123RF）

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

2025-04-21 16:00
12星座中誰最容易「表裡不一」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Cedric Fauntleroy）

12星座表裡不一排行 沒人看出他骨子裡超愛錢

2025-04-24 22:45
豆腐淡而無味，因此可以以各種味道醃製再烹飪成為美味菜餚。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」

2025-04-19 21:35
下半年四大生肖將迎來命運的轉捩點。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

下半年4生肖運勢爆發 屬馬事業運亮綠燈、他財運轉好

2025-04-21 00:00
三星座誰很難真正走心。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

三星座看似交情要好 其實跟誰都不是深交密友

2025-04-25 23:00

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威

劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威