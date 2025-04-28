善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙搭起來像頭等艙

網紅分享她搭機時成功訂購無鄰居座位，因此旅程享受整排座位的過程。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Long Zhao）

搭長途飛機時坐頭等艙是很多人的夢想，但高昂的價格令人卻步，旅遊網紅分享訂機位時，部分航空公司可以預訂「無鄰座乘客」（neighbour-free）的座位，如此就能享受整排座位，彷彿置身頭等艙床鋪，最重要的是價錢只有頭等艙的零頭。

每日郵報（Daily Mail）報導，網紅麥蒂（Maddie Borge）在Instagram影片分享她預定「無鄰居」的座位，因此在13.5個小時的航班上獨享三個一排的座位，她坐靠窗位，把隨身行李放中間位置前的椅子下，因此有足夠的空間，還躺在三個椅子上睡了8小時的覺。

另一名旅遊網紅蘿倫（Laureen Uy）也在TikTok 影片記錄自己獨享一排三個座椅的過程，累積將近18萬次瀏覽；有網友問蘿倫會不會很貴，她回覆「比兩個標準座位(standard seat)還便宜」。

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報導指出，包括卡達、斯里蘭卡、阿提哈德、漢莎和菲律賓等航空公司皆提供「無鄰居」的座位選擇，每間公司的規定略有不同，但原則是一樣的，旅客預訂座位旁邊的位置，就可以得到整排座位。

麥蒂說，阿提哈德航空讓乘客可以競標預訂座位旁邊最多三個空位，得標者可在整趟旅程享受整排座位；飛機起飛前35小時開始開放競標，一個位置起價45元，兩個位置90元，航空公司根據浮動費用標準或「競標儀表」判斷得標機率。

阿提哈德航空是否讓旅客競標空位還受到訂位狀況及需求等因素決定，得標只有在有空位的情況下成立，若競標失敗，旅客不用支付費用。

若搭乘的是卡達航空經濟艙，在班機還有空位且同行旅客沒有未成年人的情況下，航空公司在起飛前24至48小時會詢問乘客是否要購買鄰座座位，國內航線價格為30至65元，國際航線從45元起跳，若位置最後有乘客坐，購買的乘客可獲退款。

購買斯里蘭卡航空經濟艙的旅客都可購買無鄰居座位，航空公司在起飛前4至48小時以電子郵件通知乘客是否有空位可加購，價格因路線和需求而有不同，曾有乘客表示她付的價錢為50英鎊（約66美元）。

菲律賓航空經濟艙乘客可以透過訂購機票 的確認電子郵件附的連結，寄送購買無鄰居座位的請求給航空公司，每一位乘客可訂的座位數隨機型而有不同，最多三個。

座位價格落在30至120元，因路線和需求量而有不同，不過除非航班超賣，否則約九成會訂購成功。

漢莎航空在國內線和國際線均提供購買無鄰居座位的選項，乘客可以聯繫客服中心訂購，若起飛當天還有空位，可以在辦理報到時於櫃台購買，價錢從59歐元（約67美元）起跳。