不用藥不花錢 一個小動作解決家中排水管堵塞

網友Caitlin分享用一鍋滾燙燒開的水就能解決堵塞的排水管，省時省力也省錢。(翻攝Caitlin TikTok @cait_ross )

浴室排水管若堵塞不僅導致排水緩慢、產生味道，找專業水管工處理也可能所費不貲，有網友分享一個省時、省力又省錢的方式，只需要用到水，就能輕鬆解決堵塞的排水管，不需花大錢，也不用吸入一堆化學藥劑。

The Cool Down報導，TikTok 網友凱特 琳（Caitlin）說他們住的農舍已有70年歷史，浴室排水管常堵塞，冬天尤其嚴重，每次發生時，他們就會燒一鍋開水倒入排水管，這招每次都能解決堵塞。

凱特琳的影片中，她的丈夫將一鍋還在冒煙的水從浴缸排水口倒入，他一邊倒水一邊說「水下去了，沒問題，這真的是確保水管暢通的最好方法」，凱特琳在鏡頭外接著說「很好，超便宜的方法」。

報導指出，有些東西會隨著水流流入排水管，例如人們在浴室盥洗時，毛髮和肥皂浮渣會流進水管，食物殘渣則是會讓廚房水槽堵塞，液態的油冷卻後也會在水管內凝固，而使用滾燙的熱水則能溶解並沖走水管中的油脂和黏稠物，讓水管恢復暢通。

有網友回覆凱特琳的影片，指出在熱水中加小蘇打粉和一點醋也能達到相同功效，不需使用氣味刺鼻的化學清潔劑；也有人說這些天然的方法也同樣適用於堵塞的馬桶。

避免使用清潔劑除了省下購買的錢，還能省下巨額的維修費。加州 橘郡的水管維修公司Orange Coast Plumbing指出，「PVC塑膠水管熔點低，化學排水管清潔劑可能會導致管道裂開、起泡和變色」；家庭服務網站Angi指出，下水道堵塞的平均維修費用在187元至569元之間。