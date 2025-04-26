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台北動物園灰狼、駱駝「毛毛躁躁」？ 其實在換毛

記者林佳彣／台北即時報導
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到了春末夏初之際，灰狼會脫去厚重的內層毛，只留下較薄的外層毛。(台北市立動物園提供)
到了春末夏初之際，灰狼會脫去厚重的內層毛，只留下較薄的外層毛。(台北市立動物園提供)

時序入夏漸回暖，台北市立動物園不少毛茸茸的動物展開「換季大作戰」，園方說，季節交替之際換毛是動物們調節體溫、適應環境的重要機制，近來有些動物看起來「毛毛躁躁」，毛髮不如平常柔順光滑、出現「斷層感」，並非牠們不打理或生病，而是換毛期的正常現象。

動物園分享，溫帶動物區的灰狼，秋冬時會長出保暖的內層毛、較粗的外層護毛，濃密的雙層毛皮能有效抵禦寒風，冬毛特別蓬鬆厚實，顏色偏淡；到了春末夏初會脫去厚重的內層毛，只留下較薄的外層毛，使牠們能更輕盈地活動並散熱，夏天的毛皮較為貼身、色澤略深，讓牠們在森林更易隱藏身形。

園方說，公狼換毛通常比母狼來得早，現在到溫帶動物區會看到「沃夫」全身上下掛著小毛團，「蘿拉」還是一身整齊漂亮。

現在到溫帶動物區，大家會看到灰狼「沃夫」全身上下掛著小毛團。(台北市立動物園提供...
現在到溫帶動物區，大家會看到灰狼「沃夫」全身上下掛著小毛團。(台北市立動物園提供)

公狼換毛通常比母狼來得早，現在到溫帶動物區會看到「蘿拉」還是一身整齊漂亮。(台北...
公狼換毛通常比母狼來得早，現在到溫帶動物區會看到「蘿拉」還是一身整齊漂亮。(台北市立動物園提供)

台灣動物區的梅花鹿也有明顯的冬夏之別，動物園透露牠們脖子上的圍巾慢慢消失，從較厚且灰褐色的冬毛換上紅棕色明顯的斑點裝，以搭配夏天樹林的樣貌。

梅花鹿也有明顯的冬夏之別，從較厚且灰褐色的冬毛換上紅棕色明顯的斑點裝，以搭配夏天...
梅花鹿也有明顯的冬夏之別，從較厚且灰褐色的冬毛換上紅棕色明顯的斑點裝，以搭配夏天樹林的樣貌。(台北市立動物園提供)

至於沙漠動物區的雙峰駱駝，園方提及因原生地夏冬季的溫差極大，牠們的冬毛十分濃密，直到春季氣溫升高，冬毛會開始一片片大量掉落，此時駱駝外表東一塊光滑、西一塊毛茸茸的樣子，常被誤以為是皮膚疾病，其實是正在換上有助於夏天散熱的短毛。

換季時，雙峰駱駝外表東一塊光滑、西一塊毛茸茸，常被誤以為是皮膚疾病，其實是正在換...
換季時，雙峰駱駝外表東一塊光滑、西一塊毛茸茸，常被誤以為是皮膚疾病，其實是正在換上有助於夏天散熱的短毛。(台北市立動物園提供)

不過，大部分動物陸續換上輕便夏毛時，兒童動物區的羊駝卻沒有換毛的打算。動物園指出，牠們原棲地在高冷的安地斯山脈，需要全年的保暖措施，因此羊駝的毛會一直維持柔軟豐厚；隨著天氣愈來愈熱，保育員得同時扮演「造型師」，幫羊駝剃下厚重毛髮，讓牠們能夠舒服地度過夏季。

羊駝的毛會一直維持柔軟豐厚，保育員為了讓牠們能舒服地度過夏季，得同時扮演「造型師...
羊駝的毛會一直維持柔軟豐厚，保育員為了讓牠們能舒服地度過夏季，得同時扮演「造型師」幫忙剃下厚重毛髮。(台北市立動物園提供)

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