地貌豐富又生活成本低 適合來場公路旅行的五個州

公路旅行可以去任何想去的地方，成本也比搭飛機低。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Carmen Ong）

若有時間，沒有什麼比得上發動引擎，來一場公路旅行，可以去任何想去的地方、在奇特的路邊景點停車，整體費用也比搭飛機省錢。不過美國土地廣，每個州旅行起來感受也不同，Go Banking Rates報導，加州等五個州能讓人來一場絕佳的公路旅行。

1. 德州

身為美國第二大州，德州很適合進行公路旅行，該州有森林、沙漠、海岸線、草原，沿途美景將令人目不暇給。

德州的公路和道路有31萬4千英里長，還有76個24小時營業的安全休息區，其中大多數全時段都有服務人員；德州的生活成本也很親民，比全國平均低了7%。

2. 加州

雖然比德州小，但加州也有很多地景可以在沿途欣賞，還有很多名勝景點如優勝美地國家公園、迪士尼樂園，還有66號公路。

加州還有另一特點，就是特別適合電動車主公路旅行，因其有1萬4040個公共充電站，占全美充電站的25%，也是全國之冠，有如此廣大的充電站路網，即使在偏遠地區也不用擔心電力撐不到下一座充電站。

3. 密西西比州

公路旅行中很大一部分成本是油錢，若想省點油費，密西西比州是個好選擇，根據今年4月的數據，密西西比的平均油價是50州中最低的，以4月15日的數據來看，密西西比州一加侖的汽油2.71元，全國平均為3.17元。

4. 佛羅里達州

佛州幾乎是「度假」的代名詞，全年氣候在全國來說非常舒適，還能行駛1號國道，駛過連接佛羅里達礁島群、113英里的跨海公路，也別忘了到最南點浮標（Southernmost Point Buoy）一遊，這是號稱美國大陸的最南點；佛州的生活成本比全國平均低2%，代表很多花費都不會太驚人。

5. 俄亥俄州

想在中西部來場輕鬆又好玩的公路旅行，那選俄亥俄州準沒錯。俄亥俄州為公路旅行者準備很多冒險，有伊利湖（Lake Erie）、庫雅荷加谷國家公園（Cuyahoga Valley National Park）和搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame），而該州大部分地勢平坦，路程不會太顛簸，還有70號、75號、90號和71號多條州際公路。

雖然俄亥俄州收費公路（Ohio Turnpike）會收費，但其他大部分道路和州際公路都不收費，再加上俄亥俄州的生活成本比全國平均低7%，旅行花費應不會超出預算。