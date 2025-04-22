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記者筆記／12年前在梵蒂岡看到白煙升起 教宗方濟各現身幽默致詞

記者蕭白雪／台北即時報導
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教宗方濟各被選出當晚，現身在聖伯多祿大殿陽台上，對著廣場上的民眾宣讀聖經上的話。(記者蕭白雪/攝影)
教宗方濟各被選出當晚，現身在聖伯多祿大殿陽台上，對著廣場上的民眾宣讀聖經上的話。(記者蕭白雪/攝影)

羅馬天主教教宗方濟各21日辭世，各國都表哀悼；12年前，聯合報記者守候在聖伯多祿廣場前，看著西斯汀教堂的白煙冉冉升起時，廣場上等候的人潮歡聲雷動，許多人激動落淚，當來自阿根廷的樞機主教伯格里奧當選第266任教宗，以方濟各（Francis）為教宗聖號，現身在梵諦岡教堂陽台前向群眾揮手的那一幕，至今仍難忘懷。

2013年前因為當時的教宗本篤十六世宣布退位，教廷需要選出新教宗，記者被報社指派前往羅馬採訪，看著來自全球115位樞機主教於3月12日下午4點半，在聖歌聲中緩緩步入西斯汀教堂。投票前，每位樞機主教先依序走到米開朗基羅知名壁畫「最後審判」前的聖壇，手握聖經宣誓。

即使戶外下著大雨，聖伯多祿廣場前仍聚集大批民眾觀看西斯汀教堂關門前的最後公開畫面；一群從瑞士到梵蒂岡戶外教學旅遊的高中師生，看到廣場前的場面，直說此次旅行將讓他們畢生難忘；對記者而言，同樣難忘。

為了等待新教宗選出，聖伯多祿廣場前每晚都會聚集大量等待消息的人潮。(記者蕭白雪/...
為了等待新教宗選出，聖伯多祿廣場前每晚都會聚集大量等待消息的人潮。(記者蕭白雪/攝影)

來自全球各地的天主教徒在聖伯多祿廣場前等候選出新教宗。(記者蕭白雪/攝影)
來自全球各地的天主教徒在聖伯多祿廣場前等候選出新教宗。(記者蕭白雪/攝影)

選舉新教宗由樞機主教們投票，如果沒有結果，西斯汀教堂上的煙囪是冒黑煙，若冒出白煙，就表示選出教宗了；第一天晚上不出意外地冒出黑煙；歷經五次投票，13日晚間7時西斯汀教堂上方冒出白煙時，廣場上人群高聲歡呼地往前衝，只見許多人激動落淚、還有不少人打電話通知遠方的親友，有人跪地祈禱、多位修女緊握雙手低頭祈禱。

在白煙升起後，廣場上的群眾等候一個多小時，只為見到新教宗，當方濟各現在陽台上向廣場上群眾致詞，就很幽默的說，需要大家為他祈禱。還開玩笑說，其他樞機主教們認為需要到天涯海角尋找適當的人選，所以才選上遠在阿根廷的他。

教宗方濟各被選出當晚，現身在聖伯多祿大殿陽台上，對廣場上的民眾發表他的首次教宗談...
教宗方濟各被選出當晚，現身在聖伯多祿大殿陽台上，對廣場上的民眾發表他的首次教宗談話。(記者蕭白雪/攝影)

當時已經76歲的方濟各(本名伯格里奧)，雖然成長於阿根廷，但他的父親是義大利移民，還記得哪天不管在廣場上遇到的義大利人、甚至是回到飯店旅館櫃檯的人，談此新教宗，都免不了提醒記者，教宗血液中是義大利血統。

當年方濟各就職典禮，馬英九總統伉儷親赴羅馬出席，不僅得以進入大殿跟方濟各面對面有短暫交談，在就職大典上，更得與當時的德國總理梅克爾、美國副總統拜登等多國領袖有會面寒暄、晤談機會，記者當時採訪區在聖伯多祿旁高柱上，清楚可看到馬英九總統夫妻與拜登站著交談數分鐘，此外，接送馬總統的座車，車頭上都掛著中華民國國旗，那兩天，中華民國國旗得以在羅馬街頭上隨車標揚，算是歷史上難得的紀錄。

2013年，馬英九總統與夫人周美青出席教宗就職大典。(記者蕭白雪/攝影)
2013年，馬英九總統與夫人周美青出席教宗就職大典。(記者蕭白雪/攝影)

梵蒂岡是台灣在歐洲唯一建交的國家，台駐梵蒂岡大使館就在聖伯多祿廣場前大道不遠處，馬英九總統當時除到梵帝岡大使館外，還另外到了台駐義大利代表處，當時駐義大利代表賴建中還很激動地對馬說：您是第一位踏進義大利代表處的中華民國總統。

外交人員透露，陳水扁總統任內曾到梵蒂岡參加教宗聖若望保祿二世的喪禮，但行程僅限於梵蒂岡，並未前往位於羅馬市區的台駐義大利代表處。

馬英九總統(中)與夫人周美青(右)在教廷人員帶領與解說下，參觀梵諦岡博物館。(記...
馬英九總統(中)與夫人周美青(右)在教廷人員帶領與解說下，參觀梵諦岡博物館。(記者蕭白雪/攝影)

馬英九夫婦到梵蒂岡出席教宗就職典禮，還在飯店親筆留言。(記者蕭白雪/攝影)
馬英九夫婦到梵蒂岡出席教宗就職典禮，還在飯店親筆留言。(記者蕭白雪/攝影)

教宗 方濟各

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