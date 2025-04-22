乘客望向窗外時震驚地目睹飛機輪胎噴飛到跑道外。（翻攝自X@officialinews_）

印尼 國營航空「嘉魯達印尼航空」（Garuda Indonesia）近日傳出離譜事故，有架班機在降落時出現不明撞擊，男乘客肯齊（Kenzie Arkan）不經意地往窗外望去時，意外目睹1顆飛機輪胎竟直接脫落、滾離跑道，所幸最終沒有影響到機上安全，相關調查則已經展開。

鏡報報導，這起事件發生在16日上午7時，肯齊搭乘1架從雅加達飛往丹戎檳能、編號GA288的航班，然而看似順利的航程卻在最後時刻出了差錯，據悉，當時飛機降落瞬間出現明顯的碰撞，這時肯齊自然地看向窗外，隨後震驚地目睹1顆飛機輪胎噴飛到跑道外。

Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan insiden ban pesawat Garuda Indonesia lepas saat mendarat di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang, pada Rabu (16/4/2025).



Ban pesawat terlihat menggelinding di samping landasan pacu, sementara suara kru kabin mengimbau… pic.twitter.com/m2BMRph99y — iNews (@officialinews_) 2025年4月17日

曝光的影片中，可以見到輪胎高速地在機場跑道外滾動，最後消失在畫面中。

肯齊回憶道「我當下就知道有些事情不正常，當我們著陸時，我感到一陣顛簸，當我看向窗外，就發現飛機旁有顆輪胎正在飛馳，雖然飛機速度慢慢在減少，但我很擔心發生了什麼事，一心只想趕快下機」。

對此，航空公司表示「這架波音 737飛機在印尼疑似『硬著陸』，這造成輪胎脫落，公司發言人也表示當時機上共有161名乘客，最終全數安然無恙地下機，同時負責人已對輪胎脫落一事展開調查。

據悉，飛機降落時輪胎脫落的情況很少見，然而，可能的原因包括機械故障、維護不良、硬著陸、壓力問題或製造本身就有缺陷等。

有片／飛機降落時撞一下！ 乘客看窗外驚見「輪子噴飛」嚇傻

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