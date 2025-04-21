車內飆高溫別急開冷氣 這5招只花10分鐘讓熱氣全消

車內冷氣不冷，可能是設定不對，或是進風口堵塞。（Pexels網頁）

隨著夏天將來臨，氣溫開始逐漸升高，悶熱的天氣容易使車內溫度飆升，經過陽光曝曬甚至會有如烤箱，不少民眾為了讓車內快速降溫，習慣一上車就將冷氣開到最大，但資深汽車達人林浩昇指出，此舉無法到讓車內迅速降溫的效果，應該要透過「開窗以及調整內外循環系統」，才能快速排出車內熱氣，同時他提醒民眾要定期清潔冷氣系統，才能維持車內舒適環境。

林浩昇表示，若汽車經陽光曝曬，車內溫度會迅速升高至室外溫度的2倍以上，此時民眾如果一上車就立即開啟冷氣，或是開啟冷氣後下車等待，都無法讓車內熱氣快速排出，在降溫速度緩慢且效率極低的狀況下，等同浪費寶貴時間。

林浩昇提到，快速降低車內悶熱的關鍵在於「排除熱氣」，他也傳授汽車快速降溫5步驟，只需10分鐘就能讓車內回到舒適溫度。

1. 將車窗全部打開。

2. 開啟冷氣，接著設定成送風模式及外循環。

3. 當熱氣排出約3至5分鐘後再開車上路，此時窗戶仍維持打開。

4. 將冷氣壓縮器從外循環切換至內循環。

5. 感受到出風口明顯放出冷氣後將車窗關閉。

林浩昇提醒，平日開車應養成「熄火前關閉冷氣」的習慣，避免下次啟動車輛時導致電路壓力過大，此外，抵達目的地前約3至5分鐘，也可提前關閉冷氣的AC按鈕，僅保留送風模式運轉，藉此排出殘留的潮濕空氣，避免冷氣管路發霉。

隨著夏季到來，汽車的冷氣使用率將會大大提高，林浩昇也建議車主務必要定期清潔冷氣系統，並檢查冷媒狀態，以免影響冷氣效能。

天熱車內快速降溫「先別開冷氣」 達人教5招：10分鐘熱氣全散

TVBS新聞網