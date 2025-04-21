下半年4生肖運勢爆發 屬馬事業運亮綠燈、他財運轉好

下半年四大生肖將迎來命運的轉捩點。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

隨著2025年下半年即將展開，《搜狐》命理觀察指出，有四大生肖將迎來命運的轉捩點，無論在事業、財富、情感或健康層面，都有機會出現明顯好轉。屬馬、屬雞、屬兔與屬豬的朋友，被點名是「天降鴻運」的代表，在平凡的日常中藏著關鍵機遇，只要用心留意，便能迎來人生的逆襲時刻。

生肖馬

首先是生肖馬，下半年事業運猶如綠燈頻開。原本停滯不前的專案，可能因外部推力突然重啟，帶來新契機。特別是七月中旬起，工作場域將出現明顯轉機，一通電話或一則訊息，都可能帶來意想不到的合作邀約。八月需特別注意收到的郵件或文件，當中可能藏著改變職涯的關鍵；九月與同事間的輕鬆對談，也可能意外挖掘產業新動向。

生肖雞

生肖雞的朋友則在財富方面迎來細水長流的好運。十月起，日常生活中的小細節可能釋放投資或創業的機會訊號。從菜市場攤位的轉讓資訊，到社區團購中的供應鏈關係，只要善於觀察與追問，就有望低成本切入高潛力市場。此外，年底整理舊物時也可能帶來驚喜，像是被遺忘的彩票或絕版藏品，將意外為年底財富增添亮色。

生肖兔

生肖兔則在情感與人際方面有顯著轉機。九月起，熟悉的生活場域中可能潛藏舊情復燃或貴人出現的契機，例如在送孩子上學時遇到久未聯絡的老同學，或在健身時認識資深專業人士。十月的家庭聚會亦有可能因親人間的閒聊，牽出潛在合作機會。而年末的婚禮場合，更是拓展人脈的良機，不妨多與賓客互動，可能發現志同道合的事業拍檔。

生肖豬

至於生肖豬，健康運將在下半年出現顯著好轉。八月開始，日常作息與飲食選擇將影響體能與睡眠品質。例如轉換晨跑路線至河邊、誤打誤撞發現評價極佳的中醫診所，或嘗試新型的養生食品，皆可能緩解長期困擾的身體問題。十月起，觀察植物生長的變化，也能反映自身氣場與健康狀態；十一月開始養成定期泡腳等習慣，更將進一步改善肩頸痠痛與睡眠品質。

命理專家也提醒，運勢的轉變並非無本之木，正如夜市小吃攤主十年如一日鑽研火候，每一次機會的降臨，背後都藏著時間與努力的累積。把每個平凡日子過得踏實專注，才是接住「時來運轉」的最好準備。四大生肖的崛起，也正印證了那句話：命運從不虧待認真生活的人。