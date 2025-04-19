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迪士尼郵輪價格昂貴 中產家庭玩一趟「年收20%就不見」

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迪士尼郵輪行程昂貴，旅遊專家認為對中產階級來說難以負擔。圖為迪士尼郵輪夢想號(Disney Dream)。(路透)
迪士尼郵輪行程昂貴，旅遊專家認為對中產階級來說難以負擔。圖為迪士尼郵輪夢想號(Disney Dream)。(路透)

迪士尼（Disney）的郵輪近年越來越受歡迎，船上各種百老匯式的表演及能和知名卡通人物互動等活動都吸引大批遊客搶訂，但這樣的享受所費不貲，費用甚至是嘉年華郵輪（Carnival）或皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean）的二至三倍，這樣的價格中產階級家庭是否能負擔？專家說其實非常困難。

理財網站Go Banking Rates報導，根據網站的研究，年收入落在4萬9715元至14萬9160元的家庭可算中產家庭，數字因地區而不同。

杜拜住宿網站Keys Please Holiday Homes Dubai的旅遊專家莫塞爾（Hasan Morcel）說，一趟七天的迪士尼郵輪行程價格持續上漲，2015年時一個人2100元，今年已經漲到3400元。

報導指出，其他路線漲幅更高，五天四夜前往巴哈馬的路線，2015年時一位旅客最低662元，今年5月相同路線已變成1634元。

莫塞爾說，中產階級是否能負擔迪士尼郵輪的價格，答案會因不同因素而有不同，但他認為中產階級不只現在負擔不起，過去十年亦是如此，因為他曾有位顧客存了18個月的錢才能購買五晚的旅程，相同價錢他們可以在其他地方度兩次假。

迪士尼郵輪行程昂貴，旅遊專家認為對中產階級來說難以負擔。圖為迪士尼郵輪夢想號(D...
迪士尼郵輪行程昂貴，旅遊專家認為對中產階級來說難以負擔。圖為迪士尼郵輪夢想號(Disney Dream)。(路透)

報導指出，在迪士尼郵輪的訂房網站上，一家四口在今年訂購前往巴哈馬五天四夜的行程最低價為3900元，到西加勒比海地區的八天七夜行程最低價為1萬1千元，若該家庭年收入為5萬元，坐一趟迪士尼的郵輪就會吃掉他們8%至20%的全年收入；若是年收達六位數的中產家庭或許負擔較輕，訂購淡季時的行程費用也較低廉。

旅遊保險網站執行長埃斯（Dean Van Es）說，品質和內容可能是那些搭乘迪士尼郵輪的家庭比數字更重視的事，若全家都是迪士尼的忠實粉絲，那這些郵輪之旅就會變成一生難得的經驗，讓郵輪費用看起來很合理，因為船上有各種百老匯式的表演、知名卡通角色見面會、主題餐廳，甚至還能在迪士尼的私人島嶼漂流島（Castaway Cay）停留。

莫塞爾和埃斯都認為，現今的中產階級家庭最好將迪士尼郵輪視為一生一次的特殊行程，而非一年一次的度假之旅，特別是在現在經濟充滿不確定性的時代。

郵輪 迪士尼

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