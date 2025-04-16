看起來很春天卻是「地雷」 女性慎選這3種服飾單品

適合春天的成熟女性穿衣風格。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Rachel Claire）

春天到了，終於可以擺脫厚重又深色的毛衣、羽絨衣，換上輕盈的亮麗色彩。沒了外套，這個溫差大的季節該怎麼挑選輕薄又帶點保暖穿搭呢？尤其是年過40歲的成熟女性，更要好好穿出屬於這個年紀的韻味，日本媒體「39」網站解析了適合春天的女性穿衣風格，以及3個最好避開的NG穿法。

1. 緊身條紋上衣

一提到春天，很多人第一時間就會想到「條紋」這個單品，不僅顏色多變，也是休閒風格的經典選擇。不過，正因為條紋太經典，很多人可能好幾年都沒換新，還在穿同一件緊身款式，這時候就該重新審視。

過於貼身的剪裁，很容易讓身形的線條一覽無遺，反而造成壓力。對於成熟女性來說，建議選擇稍微寬鬆、或帶點層次的版型。下身可以搭配寬褲或長裙，營造輕鬆又不失女人味的穿搭。

2. 過於甜美的少女感襯衫

春暖花開的季節，花朵圖案的襯衫再適合不過了，尤其是帶點蓬鬆感的設計，特別有春天的氛圍。但要注意的是，有些過於甜美、帶有少女氣息的款式，對於熟女來說，可能會「用力過猛」。

這時候可以選擇風格「溫柔氣質」而非「甜美可愛」的款式，例如帶有蓬袖的設計；顏色上選擇黑白灰等單色系，會比粉嫩色來得更成熟；花朵圖案則選擇小花、簡約設計，更能展現成熟女性的優雅。

3. 不長不短的「半截裙」

天氣變暖後，冬天的長褲準備裝箱，改穿輕盈的裙子。不過要特別留意裙子的長度，如果穿著「不上不下」的半截裙，可能會讓腿部線條看起來不夠修長，甚至顯得腿比較粗，反而失去了穿裙子的優勢。

成熟女性比較推薦選擇長裙。不僅可以拉長身形比例，也具備遮掩身形的小心機。如果想嘗試蓬裙，也建議從長款開始入門，更容易穿出成熟氣質。