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丈夫是輪機長她可以免費搭郵輪 「一設施」以外玩遍整船

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Christine Kesteloo因為丈夫是郵輪的輪機長，因此每年有一半的時間住在船上。郵輪示意圖，非新聞事件圖。(路透)
Christine Kesteloo因為丈夫是郵輪的輪機長，因此每年有一半的時間住在船上。郵輪示意圖，非新聞事件圖。(路透)

網紅克莉絲汀（Christine Kesteloo）因為丈夫在郵輪上工作，得以以家屬的身分免費搭乘郵輪，她每年有一半的時間住在船上，因此遊歷109個國家，她常在TikTok上以影片分享自己的生活，也透露她在船上可以享受和遊客一樣的權利，只有賭博是她不能從事的活動。

每日快報（Daily Express）報導，克莉絲汀過去曾擔任郵輪的娛樂總監（cruise director），她的丈夫皮特（Pete）是郵輪的輪機長（chief engineer），已經在郵輪服務超過30年，她因此可以配偶身分免費搭乘，過去十年她每年有一半的時間住在船上，另一半的時間住在荷蘭。

克莉斯汀在TikTok分享自己的郵輪生活，吸引將近98.7萬粉絲追蹤。

克莉絲汀說，他們總是住在分配給輪機長的艙房，她認為那是整艘船最好的房間；除了住宿和食物免費，其他需額外付費的東西如碳酸飲料、酒、船上的商店和SPA她都能享有半價優待，網路費也有折扣。

@dutchworld_americangirl

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克莉絲汀說，她在船上時既是工作人員也是乘客，她會別一個特殊別針，所有乘客和船員能去的地方她都能去，唯一不能做的事情是賭博，她說她不能坐在老虎機台前玩遊戲直到中大獎，因為「輪機長的太太中頭獎」這件事很奇怪，所以她不能在船上賭場玩。

此外，克莉絲汀說她也遵守「乘客比船員先下船」的規定；她說船靠港後通常乘客先下船，過一小時後船上職員才下船，她總是這麼做。

克莉絲汀說，她很常享受船上的設施如泳池、健身房、SPA間等，但她也規定乘客比她優先使用，因此如果泳池人數達上限，她就會立刻離開讓出員額給遊客，她認為應該要讓遊客盡情享受，船員不該佔位。

郵輪 TikTok

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