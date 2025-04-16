四月10大熱播劇 宋祖兒「無憂渡」獲好評、這部8.1分神劇竄出成黑馬

「無憂渡」由任嘉倫與宋祖兒主演。(取材自劇照)

四月中國影視檔期話題不斷，無論是古裝劇、甜寵劇還是現實題材，皆有新作陸續開播。根據「搜狐」報導，其中以任嘉倫主演的「無憂渡」可說是聲勢最盛，不僅終於從積壓中上線，還憑藉新穎題材與細膩演出獲得觀眾好評。而一部冷門懸疑劇「沙塵暴」則憑藉8.1的高分評價，在眾多劇集中脫穎而出，引發熱烈討論。

首先是由任嘉倫與宋祖兒主演的古裝劇「無憂渡」，該劇原為愛奇藝2022年重點投資項目，由曾執導「三生三世十里桃花」、「微微一笑很傾城」的導演林玉芬操刀。劇情講述神秘獵魔人宣夜與聰明少女半夏在人妖共存的世界中，一同解開離奇懸案。儘管劇集曾因宋祖兒捲入稅務風波而延播，如今開播後憑藉中式志怪氛圍、唯美畫面與主角演技，迅速攀升為話題劇。

與此同時，懸疑劇「沙塵暴」成為豆瓣評分最高的黑馬之作，由段奕宏、王錚主演。劇情圍繞2004年一樁焚屍舊案展開，主打寫實風格與緊湊節奏，沒有過多血腥畫面卻充滿張力。民警陳江河在重返家鄉查案過程中，被一連串騙局與真相籠罩。該劇被譽為小人物命運交織的寫照，節奏掌握得宜，備受劇迷推薦。

「沙塵暴」由段奕宏、王錚主演。(取材自劇照)

在甜寵與現實題材部分，「值得愛」由王安宇與王玉雯主演，講述懷抱電影夢的周水與平凡女孩大吉橫跨18年的愛情故事。該劇沒有華麗的總裁設定，反而著重在角色成長與現實掙扎，從甜蜜愛情轉向生活苦澀，有如一部文藝電影般真摯動人，也因此受到年輕觀眾青睞。

「值得愛」由王安宇與王玉雯主演。(取材自劇照)

唐嫣與劉學義主演的古裝劇「念無雙」，自開播以來評價兩極，雖有觀眾批評造型與視覺效果不佳，但劇本構思與人物設定仍獲得部分肯定。該劇圍繞神女「無雙」化身人族少女，潛入祭司源仲身邊意圖奪回神器「神之左手」，在計謀與感情之間展開糾葛，展現不同於傳統古偶的深度。

「念無雙」由唐嫣與劉學義主演。(取材自劇照)

以醫美產業為題材的「以美之名」，由姚晨與賈靜雯詮釋兩位競爭又惺惺相惜的整形外科醫生。劇情透過不同病患的故事，探討女性對美的追求與內心的救贖，也刻劃職場女性的情感與掙扎。雖然話題不如其他作品熱烈，但豆瓣開出6.8分的成績，仍被不少觀眾視為題材新穎的佳作。

「以美之名」由姚晨與賈靜雯主演。(取材自劇照)

「有你的時光裡」則由童瑤與周依然攜手演出，講述一對性格迥異的姊妹在都市中面對人生困境的成長故事。童瑤繼「三十而已」後再次挑戰都市女性角色，與叛逆妹妹相處過程中從衝突轉為理解，也展現家庭情感的細膩描寫。該劇同時搭配職場線，呈現女性角色的多元面貌。

「有你的時光裡」由童瑤與周依然主演。(取材自劇照)

再來是孫儷與羅晉主演的懸疑劇「烏雲之上」，兩人繼「安家」後再度合作，卡司堅強但劇本評價普通。故事講述女警追查碎屍案過程中發現背後隱藏著毒品犯罪網，節奏被批拖沓、懸疑感不足，豆瓣僅得6.4分，在同檔期懸疑劇中顯得相對失色。

「烏雲之上」由孫儷與羅晉主演。(取材自劇照)

由陳飛宇與莊達菲主演的「吃飯跑步和戀愛」改編自小說「拜金羅曼史」，雖有青春愛情劇的設定，但遭遇角色選角不符與劇情過於偶然的質疑。劇情描述主角甘揚與丁之童因經濟差距而分手，六年後在職場重逢，重燃情感火花。雖不及「點燃我，溫暖你」的浪漫氛圍，仍有部分觀眾視為小品甜劇。

「吃飯跑步和戀愛」由陳飛宇與莊達菲主演。(取材自劇照)

第九部則是由徐海喬、海陸主演的古裝宅鬥劇「春來定風波」，劇情以爽劇節奏快速推進，講述女主沉江離歷經被陷害、產子、重返陸府救子，最終揭開陰謀並與男主破鏡重圓。雖有不少打臉情節，但整體製作質感不高、造型遭批，熱度在中等水平徘徊。

「春來定風波」由徐海喬、海陸主演。(取材自劇照)

最後是張予曦、佟夢實主演的仙俠劇「千秋令」，主打正魔對決與命運糾纏的三生三世情節，但因劇情老套、特效粗糙、人物塑造單薄等問題，口碑不佳。劇情圍繞沉少游與離雪的恩怨情仇展開，卻難以帶來新意，被不少觀眾評為「五毛特效」的失敗之作。

「千秋令」由張予曦、佟夢實主演。(取材自劇照)

綜觀四月播出的十部劇集，從高分懸疑到情感文藝、古裝奇幻到職場現實，各有亮點也各有短板，觀眾觀劇選擇豐富，也掀起「哪部最值得追」的熱烈討論。