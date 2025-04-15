吳謹言丫鬟上「浪姐6」超瘋 拋甩侯佩岑掀她真面目

侯佩岑（右）和管樂超合拍笑不停。(摘自微博)

陸劇「墨雨雲間」除了主角吳謹言、王星越演技吸睛，劇中綠葉演員張小婉、管樂也挾高人氣，兩人劇中飾演陳喬恩安插在吳謹言身旁的丫鬟，故意要跟吳謹言作對，但兩人使壞卻不惹人厭，為戲增添喜感。

張小婉、管樂是喜劇演員，近來兩人也參加陸綜「乘風2025」（浪姐6），其中管樂還與侯佩岑、鄧萃雯組隊，相較於陳德容那隊的烏雲密佈，這組歡笑連連，節目中管樂展現熱情活力，為了拉票，一把抱起侯佩岑甩，讓大夥兒看得又驚又叫。

接受訪問時管樂也提及，侯佩岑有著可愛的幽默，根本「喜劇人」，相處後覺得她怎麼又能當女神又很隨和，侯佩岑也說和管樂初見面時，就被她的十八般武藝所驚豔。

管樂（右）一把抱起侯佩岑。(摘自微博)

管樂（右起）拋甩侯佩岑，鄧萃雯也驚呼。(摘自微博)

張小婉、管樂也曾一起接受王偉忠的節目訪問，兩人以「小婉管樂、興高采烈」作為介紹的slogan，兩人2014年認識，在同一個劇組表演音樂劇，小婉是女一號，管樂則是群舞演員，後來2017年參加綜藝節目海選，才開始搭檔，彼此個性互補、一拍即合，很能get到對方的笑點，就連王偉忠都說「千旦好找、一丑難求」，要演喜劇其實很難。

張小婉(右)和管樂在「墨雨雲間」演吳謹言丫鬟。(中視提供)

張小婉（左）和管樂演出逗趣。(中視提供)

訪談過程，管樂覺得張小婉個性堅韌，每當排練感到疲憊時，她永遠到最後時刻都還有一股勁，張小婉則形容管樂是一個非常神奇的女孩，她的笑點是世界上都沒有人會出現的，兩人都是家中的獨生女，因為工作成為閨密，互認彼此就是一輩子的親人，感情相當好。

而管樂第一次拍戲竟是到台灣拍電影「西遊記女兒國」，大約拍攝1個月，讓她印象最深的就是便當很好吃，至今都仍記得大豬排咬起來一口爆汁。