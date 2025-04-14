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熬夜壓力大 他親測「刮腳筋一個月」連情緒都穩了

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中醫觀點認為，腳底為經絡匯聚之處，適當刺激有助於通經活絡、調理氣血。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Artem Podrez）
中醫觀點認為，腳底為經絡匯聚之處，適當刺激有助於通經活絡、調理氣血。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Artem Podrez）

現代人長期熬夜、壓力大、情緒容易低落，有網友分享親身實測「刮腳筋」一個月的變化，竟可有效改善現代人的毛病，透過刮腳筋疏通氣血，不僅能改善身體循環，甚至連情緒也會明顯穩定，讓她直呼「刮腳筋真的管用！」

一名女網友「韓韓養生記」在小紅書發文表示，表示，過去在未學習中醫前，曾胡亂使用刮痧板對腳底進行刮腳筋，因為過度用力且方式不對，導致疼痛難耐、草草放棄。然而在深入了解中醫理論後，她重新學習正確手法，並且堅持每日操作，效果讓她驚艷不已。

她在影片中示範，正確的刮腳筋方法包括：先在腳底及刮痧板塗抹足量精油，將大腳趾上翹，確認突起的筋脈位置，這條被稱為「腳筋」的部位與情緒、氣血有密切關聯。先用大拇指撥動約10次進行放鬆，再由腳底往腳趾方向推壓，不可推反方向。當指力不足時，可換用刮痧板輔助。

她強調，只要持續操作，就能明顯感受到「濁氣排出、氣血順暢」，進一步改善睡眠品質、氣色與飲水口感，「連水都變得更香甜」，臉色也顯得更明亮清透。

該影片貼出後吸引眾多網友留言分享自身體驗，不少人回應「真的不誇張，做完一整天都不累」、「情緒真的穩很多」、「我試過，管用，肝火旺的真管用，每天都刮，已經兩年了，剛開始刮的時候特疼，後來就好了」，也有網友表示已開始將刮腳筋作為日常保養的一環。

中醫觀點認為，腳底為經絡匯聚之處，適當刺激有助於通經活絡、調理氣血。專家提醒，刮腳筋雖有助身心舒緩，但仍應掌握正確手法，避免過度用力造成反效果，若有特殊病症者，建議諮詢專業醫師再行操作。

▼觀看影片可點選「刮腳筋一個月@小紅書

網友實測刮腳筋一個月，有效改善身體狀況。（取材自小紅書@ 韓韓養生記）
網友實測刮腳筋一個月，有效改善身體狀況。（取材自小紅書@ 韓韓養生記）

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