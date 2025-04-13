「麥塊電影」超車「美國隊長4」北美票房今年以來最佳

「MINECRAFT麥塊電影」劇照。（美聯社）

「MINECRAFT麥塊電影」（A Minecraft Movie）首映以來雄霸北美單日和周末票房榜首，並超越「美國隊長4」（Captain America：Brave New World）成為2025年迄今北美總票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo4月13日的電影市場數據，31部影片北美周末票房（4月11日至13日）報收約1.49億美元，較前一周末減少約26%，北美周末票房今年首次連續兩個統計周期在1億美元之上。

奇幻動作喜劇片「MINECRAFT麥塊電影」，自4月4日亮相至今蟬聯北美單日票房冠軍；第二個上映周末雖票房環比下跌50.5%，仍以約8060萬美元繼續在北美周末票房排行榜上斷層式領先，撐起該統計周期北美票房半壁江山。

目前，「MINECRAFT麥塊電影」北美票房約2.81億美元、總票房達5.51億美元，均已超越漫威 超級英雄電影「美國隊長4」，在2025年度北美和全球票房總排行榜上分別升至第一位和第二位。

「MINECRAFT麥塊電影」劇照。（美聯社）

「萬王之王」（The King of Kings）、「復仇反擊戰」（The Amateur）、「戰·爭」（Warfare）和「奪命狂DATE」（Drop）等4月11日公映的多部新片，亦衝入最新一期北美周末票房十強。

美國天使影業推出的動畫片「萬王之王」以約1905萬美元首映周末票房摘得亞軍。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.2、爛番茄新鮮度64%（39評），CinemaScore打分為A＋。

驚悚動作片「復仇反擊戰」以約1500萬美元首映周末票房位列季軍。該片開畫反響為IMDb評分6.7、MTC評分52、爛番茄新鮮度60%（129評），CinemaScore打分為B＋。

根據真實經歷改編的「戰·爭」以約830萬美元首映周末票房登上榜單第4位。這部戰爭動作劇情片獲IMDb評分7.9、MTC評分76、爛番茄新鮮度94%（128評），CinemaScore打分為A－。

懸疑驚悚劇情片「奪命狂DATE」緊隨其後，以約750萬美元首映周末票房躋身第5位，獲IMDb評分6.6、MTC評分64、爛番茄新鮮度83%（145評），CinemaScore打分為B。

此外，票房慘淡、爭議不斷的真人版「白雪公主」（Snow White），以約280萬美元周末票房從上期榜單第4名降至本輪排名第8位。這部大製作奇幻冒險歌舞片北美票房現約8192萬美元、全球票房僅1.82億美元，距回本尚遠。