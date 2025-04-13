我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中升高實際衝突風險 川普、習近平槓上恐殃及台灣

防堵中國貨碰壁轉湧入歐洲 法財長：擬推邊境配額

「麥塊電影」超車「美國隊長4」北美票房今年以來最佳

中新社／洛杉磯13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「MINECRAFT麥塊電影」劇照。（美聯社）
「MINECRAFT麥塊電影」劇照。（美聯社）

「MINECRAFT麥塊電影」（A Minecraft Movie）首映以來雄霸北美單日和周末票房榜首，並超越「美國隊長4」（Captain America：Brave New World）成為2025年迄今北美總票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo4月13日的電影市場數據，31部影片北美周末票房（4月11日至13日）報收約1.49億美元，較前一周末減少約26%，北美周末票房今年首次連續兩個統計周期在1億美元之上。 

奇幻動作喜劇片「MINECRAFT麥塊電影」，自4月4日亮相至今蟬聯北美單日票房冠軍；第二個上映周末雖票房環比下跌50.5%，仍以約8060萬美元繼續在北美周末票房排行榜上斷層式領先，撐起該統計周期北美票房半壁江山。 

目前，「MINECRAFT麥塊電影」北美票房約2.81億美元、總票房達5.51億美元，均已超越漫威超級英雄電影「美國隊長4」，在2025年度北美和全球票房總排行榜上分別升至第一位和第二位。 

「MINECRAFT麥塊電影」劇照。（美聯社）
「MINECRAFT麥塊電影」劇照。（美聯社）

「萬王之王」（The King of Kings）、「復仇反擊戰」（The Amateur）、「戰·爭」（Warfare）和「奪命狂DATE」（Drop）等4月11日公映的多部新片，亦衝入最新一期北美周末票房十強。 

美國天使影業推出的動畫片「萬王之王」以約1905萬美元首映周末票房摘得亞軍。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.2、爛番茄新鮮度64%（39評），CinemaScore打分為A＋。 

驚悚動作片「復仇反擊戰」以約1500萬美元首映周末票房位列季軍。該片開畫反響為IMDb評分6.7、MTC評分52、爛番茄新鮮度60%（129評），CinemaScore打分為B＋。 

根據真實經歷改編的「戰·爭」以約830萬美元首映周末票房登上榜單第4位。這部戰爭動作劇情片獲IMDb評分7.9、MTC評分76、爛番茄新鮮度94%（128評），CinemaScore打分為A－。 

懸疑驚悚劇情片「奪命狂DATE」緊隨其後，以約750萬美元首映周末票房躋身第5位，獲IMDb評分6.6、MTC評分64、爛番茄新鮮度83%（145評），CinemaScore打分為B。 

此外，票房慘淡、爭議不斷的真人版「白雪公主」（Snow White），以約280萬美元周末票房從上期榜單第4名降至本輪排名第8位。這部大製作奇幻冒險歌舞片北美票房現約8192萬美元、全球票房僅1.82億美元，距回本尚遠。 

漫威

上一則

富邦小公主「回韓變撐傘小妹」李珠珢倒垃圾影片瘋傳

下一則

他身兼三份工作從不加班 年收超過35萬妻子還準備退休

延伸閱讀

年度VEX機器人美國公開賽 5華生奪冠總分刷新北美紀錄

年度VEX機器人美國公開賽 5華生奪冠總分刷新北美紀錄
娛樂／好萊塢票房疲弱 業界疑惑：美國人不去電影院了？

娛樂／好萊塢票房疲弱 業界疑惑：美國人不去電影院了？
趙麗穎扛不住大銀幕？「向陽花」票房吃癟 恐打回電視圈重修

趙麗穎扛不住大銀幕？「向陽花」票房吃癟 恐打回電視圈重修
「向陽花」清明賣不動…趙麗穎被指扛不住票房

「向陽花」清明賣不動…趙麗穎被指扛不住票房

熱門新聞

三星座女生總是讓男生一遇到就難以割捨。(取材自免費圖庫pakutaso)

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

2025-04-12 19:35
網友分享如何用日常生活常見的物品自製無毒除雜草劑。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Greta Hoffman）

整理庭院不想用化學藥劑 「廚房3小物」自製除草劑神效立現

2025-04-11 21:35
網友分享如何分辨華人及美國人的家。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Get Lost Mike）

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

2025-04-12 08:37
三生肖女不愛計較，人緣佳。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KoolShooters）

三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快

2025-04-07 00:00
在機場用餐時，專家建議不要選包括生魚片在內四種食物。機場示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

別讓旅程掃興了 在機場不要吃這四種食物

2025-04-06 19:35
下飛機時若空服員對你說再見，可能不是只有道別。空服員示意圖，非新聞當事者。 (路透)

「VIP」不見得是尊榮？空服員對你說「cheerio」有深意

2025-04-09 21:35

超人氣

更多 >
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
半導體業殺頭日來了？川普：周一說明晶片關稅政策

半導體業殺頭日來了？川普：周一說明晶片關稅政策
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅