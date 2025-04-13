不能再玩免費生成圖？傳ChatGPT將加入浮水印 付費才解鎖

ChatGPT圖片生成功能暴紅。（路透）

人工智慧 （AI ）科技巨頭OpenAI ，日前推出圖片生成功能，瞬間掀起全球熱潮，其中生成「吉卜力風格圖片」於網路暴紅，伺服器甚至一度負荷過重，導致ChatGPT 大當機。有媒體爆料，OpenAI將在未來新增「浮水印機制」，簡單來說，免費用戶生成的圖片可能會被強制加上浮水印，唯有付費才能解鎖。

相信大部分人近日都沉迷於ChatGPT-4o，根據Android Police報導，有AI研究員爆料，在ChatGPT Android版本更新中，出現了名為「ImageGen」（浮水印）的新功能。報導中提到，這也意味著OpenAI可能在未來開始實施「浮水印機制」，主要針對免費用戶生成的圖像自動且強制的加上浮水印，不過此說法仍未被官方證實。

事實上，GPT-4o圖片生成功能的出現，雖成功掀起創作潮，但也帶來侵害著作權、版權濫用等爭議，因此才有OpenAI內部正在悄悄啟動「防濫機制」等阻斷機制的測試。而目前ChatGPT Plus會員費為每月20美元，ChatGPT免費用戶方面，生成的圖片並不會被壓上浮水印，每日生成圖片數量也有限。

免費生成圖沒了？傳ChatGPT「將強制加入浮水印」 付費才能解鎖

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