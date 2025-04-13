我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休生活／薪資單被扣了OASDI稅 怎麼一回事

封面故事財務篇／快退休了 脆弱族5招保資產

不能再玩免費生成圖？傳ChatGPT將加入浮水印 付費才解鎖

TVBS新聞網／編輯王芊歷報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
ChatGPT圖片生成功能暴紅。（路透）
ChatGPT圖片生成功能暴紅。（路透）

人工智慧AI）科技巨頭OpenAI，日前推出圖片生成功能，瞬間掀起全球熱潮，其中生成「吉卜力風格圖片」於網路暴紅，伺服器甚至一度負荷過重，導致ChatGPT大當機。有媒體爆料，OpenAI將在未來新增「浮水印機制」，簡單來說，免費用戶生成的圖片可能會被強制加上浮水印，唯有付費才能解鎖。

相信大部分人近日都沉迷於ChatGPT-4o，根據Android Police報導，有AI研究員爆料，在ChatGPT Android版本更新中，出現了名為「ImageGen」（浮水印）的新功能。報導中提到，這也意味著OpenAI可能在未來開始實施「浮水印機制」，主要針對免費用戶生成的圖像自動且強制的加上浮水印，不過此說法仍未被官方證實。

事實上，GPT-4o圖片生成功能的出現，雖成功掀起創作潮，但也帶來侵害著作權、版權濫用等爭議，因此才有OpenAI內部正在悄悄啟動「防濫機制」等阻斷機制的測試。而目前ChatGPT Plus會員費為每月20美元，ChatGPT免費用戶方面，生成的圖片並不會被壓上浮水印，每日生成圖片數量也有限。

免費生成圖沒了？傳ChatGPT「將強制加入浮水印」　付費才能解鎖

TVBS新聞網

AI ChatGPT OpenAI Android 人工智慧

上一則

洛杉磯「紫藤花節」淡紫色花海綻放 還有老爺車展覽

熱門新聞

德州一名女子搭乘瑞安航空時，因為不想付行李費用，竟把行李塞衣服下假裝懷孕通關。機場示意圖，非新聞當事者。(路透)

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

2025-04-05 19:35
三星座生活積極，很難有安靜的時刻。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SAULO LEITE）

3星座無法安靜停在原處 生活和事業他都想衝第一

2025-04-06 00:00
當網購成為趨勢之一，隨之而來就是資安危機的增加；圖為信用卡示意圖。（本報資料照片）

信用卡網購1習慣容易被盜刷 資安公司：6招保護個資

2025-04-05 00:50
三生肖女不愛計較，人緣佳。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KoolShooters）

三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快

2025-04-07 00:00
網友分享如何用日常生活常見的物品自製無毒除雜草劑。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Greta Hoffman）

整理庭院不想用化學藥劑 「廚房3小物」自製除草劑神效立現

2025-04-11 21:35
三星座女生總是讓男生一遇到就難以割捨。(取材自免費圖庫pakutaso)

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

2025-04-12 19:35

超人氣

更多 >
一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」
屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事
川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠