洛杉磯「紫藤花節」淡紫色花海綻放 還有老爺車展覽

圖為參觀者走進每年開放一次的紫藤花園。 (中新社)

擁有逾百年歷史的紫藤花節12日在加州 西拉馬德瑞市（Sierra Madre）舉行。

位於南加 州洛杉磯 郡的西拉馬德瑞市，亦被人們稱為「紫藤花市」。始於1918年的紫藤花節，是當地一年一度的春日盛會。

當天上午9時許，「紫藤花園」剛剛開放，膚色各異的參觀者已在門外排起長隊。儘管由於去年冬天洛杉磯乾旱少雨，今年春天紫藤花未形成全盛時的淡紫色花海，但人們熱情依舊，紛紛與一簇簇隨風搖曳的花穗合影留念。

圖為參觀者走進每年開放一次的紫藤花園。 (中新社)

據記載，這株被列入「世界七大園藝奇蹟」的紫藤花，是金氏世界紀錄認證的世界最大開花植物，在歷史上與中國還有淵源。

1894年，布魯格曼（Brugman）夫婦買下西拉馬德瑞一座宅院。為了裝飾新家，女主人愛麗絲栽種了原產於中國的紫藤花。花藤日益繁茂，逐漸成為享譽一方的勝景。1918年，首屆紫藤花節向公眾開放，吸引逾1.2萬人慕名前來。如今，紫藤花占地約1英畝、重達250噸，每年春天綻放150餘萬花朵。

百餘年來，紫藤花歷經風雨、生生不息，紫藤花節也發展成為一場集賞花、美食和藝術於一身的年度盛事。隨著2025年紫藤花節如約而至，「紫藤花市」遊人如織。

據主辦方介紹，今年紫藤花節不僅設有100多個工藝品和美食攤位，還舉辦西拉馬德瑞「老爺車」展覽和現場音樂表演，為人們帶來豐富多彩的節日體驗。