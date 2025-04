沒有麥當勞 7間連鎖速食漢堡肉排被讚美味又多汁

包括Shake Shack在內的七間連鎖速食餐廳,漢堡的肉排被網友認為美味又多汁。漢堡示意圖。(取材自unsplash.com@Arvid Skywalker)

美國人熱愛吃漢堡,每年要吃掉大約5百億個漢堡,平均每人一周吃三個,因此美國人也很重視漢堡好不好吃,一個好吃的漢堡甚至勝過高級餐廳的高檔料理。而美國也有很多連鎖速食餐廳,Eat This, Not That報導,包括Shake Shack 等七間速食餐廳的漢堡肉被顧客認為美味又多汁,令人意外的是,速食龍頭之一的麥當勞榜上無名。

1. Shake Shack

Shake Shack漢堡中的牛肉是公認的可口多汁,有死忠粉絲說如果今天要在Five Guys和Shake Shack中擇一,他絕對會選Shake Shack的招牌雙層牛肉堡。

溫蒂漢堡的粉絲認為溫蒂漢堡的漢堡牛肉排的美味從未變過,一位網友在Reddit上說,溫蒂漢堡的雙層烤培根牛肉堡(Baconator)比其他任何一間速食店的漢堡都好吃,所以他不意外溫蒂漢堡的客人越來越多,另一位網友說,溫蒂漢堡的肉非常多汁,是他最喜歡的肉排口感,咬下去是肉的口感,不是在啃一塊又乾又柴的肉片。

3. In-N-Out

In-N-Out的漢堡肉也被認為新鮮多汁且不油膩,一位網友說他現在住在芝加哥,芝加哥的人很愛吃Portillo's 和Culver's,但他在加州長大,非常想念In N Out的漢堡,對他來說In N Out的漢堡就是漢堡該有的樣子。

4. Chili's

Chili's的培根牧場漢堡(Bacon Rancher burger)很受歡迎,被粉絲讚譽肉多汁、配菜也好吃。一位網友說,他常去Chili's點培根牧場漢堡,每次吃都一樣美味,有時候吃不完下一餐熱來吃也一樣好吃。

5. Five Guys

Five Guys漢堡的牛肉排脂肪很多,所以吃起來多汁且令人無法抗拒, 一名網友分析Five Guys漢堡好吃的因素,包括食材新鮮、肉排油脂和肉的比例、用花生油、麵包好吃。

6. Culver's

Culver's的漢堡很受歡迎,粉絲說每一間分店的漢堡都一樣好吃,漢堡肉都鮮嫩多汁,令人回味無窮。一名網友說他搬到中西部之前從沒吃過Culver's,但現在他認為Culver's的奶油漢堡實在太驚人了。

7. Freddy's

Freddy's的冷凍卡士達和牛肉堡(Frozen Custard and Steakburgers)是很多人的最愛,其牛肉堡是smash漢堡種類,肉片較薄,但Freddy's漢堡的肉排一樣多汁。一位網友說,Freddy's在他心中的連鎖速食餐廳排名絕對有前三名,離他家最近的Freddy's開車要三小時,但他已經開去吃好幾次,另一名網友說Freddy's不只漢堡好吃,薯條也很美味。