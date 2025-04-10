如何反擊川普125%關稅重拳？WSJ盤點中國的反制武器庫

美中貿易戰進一步升級。(路透)

自從川普 總統於首次任期啟動對中國的貿易戰 以來，中國已經打造出一系列強大的反制工具，隨著美中貿易戰愈演愈烈，中國的反制措施也逐漸升級。華爾街日報報導，中國的反擊手段將把重點放在美國企業，特別是涉足高端技術領域的公司。此外，中方近期積極推動「去美元化」的目標，藉由增強人民幣在貿易中的使用來減少對美元的依賴。

報導指出，此次反擊中，中國對所有美國進口商品的關稅 提高至84%，以回應美國於9日午夜實施的104%關稅。同時，中國還將包括航空防務相關企業Shield AI和Sierra Nevada在內的6家美國公司列入貿易黑名單，並對包括美國光學公司American Photonics和BRINC Drones等12家美國公司實施出口管制。

此一系列廣泛的反制措施進一步激怒川普。川普9日宣布暫停對數十個國家的高額關稅，但卻唯獨對中國加徵更高關稅，將對中國的關稅提高至125%，並立即生效，使得美中經濟戰爭全面引爆。

儘管川普偏重使用關稅作為貿易武器，但中國的策略遠超過單純的關稅，並依賴中國市場對美國企業的吸引力。其核心策略是通過施加壓力，讓依賴與中國合作的美國企業感受到艱難處境。

中國已經使用並可能擴大的一些手段包括出口管制，這些控制措施影響美國企業用來製造晶片和防務相關產品的關鍵材料；旨在威脅並處罰美國企業的監管調查；以及貿易黑名單，試圖禁止美國企業進入中國市場。此外，當局還在準備其他方法，迫使美國企業交出其核心資產——知識財產權，否則將失去進入中國市場的機會。

這些反制措施凸顯了習近平 領導下中國在與美國進行長期經濟戰爭方面的能力。隨著兩國資本逐步脫鉤，這也加劇美國企業在中國運營、投資或與中國貿易所面臨的風險。

喬治城大學教授、前總統歐巴馬政府國家安全高階官員梅德羅斯（Evan Medeiros）指出，「中國系統性組建新型工具庫，旨在減少中國自身的損失，並最大化對美國的痛苦。他們準備得如此充分，給予他們在貿易戰中的非對稱優勢。」

中國政府和國營媒體發出強硬信號，中國商務部表示：「如果美方堅持己見，中方將戰鬥到底。」

中國外交部9日表示，北京將採取強力措施捍衛國家利益，但同時也開放在「平等、尊重和互惠」的條件下進行談判。中國商務部指出，美國長期以來在對中國服務貿易享有貿易順差，2023年達266億美元。

儘管中國對美國的出口遠遠超過進口，但中國仍是美國第三大商品買家。大豆、飛機和石油是美國對中國的主要出口商品。

有些措施因對中國自身的代價過高，因此中方目前不太可能採取。其中包括大幅貶值人民幣或大規模拋售美國國債，這兩項措施可能會破壞中國的金融市場穩定，並影響其加強與其他國家貿易關係的戰略目標。

根據知情人士透露，最近幾周中國官員已開始與東南亞的一些國家（包括柬埔寨、寮國和泰國）接觸，試圖促進與這些國家的貿易，並推動使用人民幣結算交易。

據了解，中方表明有意維持人民幣相對穩定，旨在推動其「去美元化」的目標，通過增強人民幣在貿易中的使用來減少對美元的依賴。

中國最新的反制措施更著重於打壓從事高端技術的美國公司。儘管中國近期經濟增長疲軟，但在與美國的激烈對抗中，北京依然依賴中國市場對外國公司的吸引力，同時力圖在技術競爭中勝出。

儘管近幾年中國的外商直接投資大幅下降，但多項最近的調查顯示，許多跨國企業，從汽車製造商、製藥公司及半導體廠商，依然選擇繼續與中國保持業務往來。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點