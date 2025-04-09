對等關稅重擊中國進口貨 好市多這些商品預料今夏大漲

川普祭出全面關稅，好市多有11種商品被預料將漲價。好市多示意圖。(美聯社資料照)

川普總統日前祭出全面與對等關稅 ，引發國際社會與金融市場大震盪，全面性關稅將影響所有人，因為美國很多商品都是從國外製造或進口。即使川普總統周三最新宣布，暫停實施提高對等關稅計畫90天，「唯獨對中國進口產品的關稅將提高至125%」，仍讓全球仍壟罩在貿易戰陰影下。

「Eat This, Not That」報導，專家估計今年夏天物價就會開始攀升，尤其是中國進口商品可說是重災區。專家點出11個今年夏天可能因為關稅而變貴的好市多 （Costco ）商品，也已經有人摩拳擦掌想搶在漲價前囤貨。

1. 進口起司

好市多的起司區種類眾多，包括來自義大利的帕馬森（Parmigiano Reggiano）起司、來自西班牙的曼切戈（Manchego）起司，因為美國將對歐盟國家課徵20%關稅，因此預期進口起司今夏將漲價。

2. 冰箱

好市多的冰箱大多在墨西哥製造，而墨國面臨的關稅為25%，預測好市多冰箱接下來幾個月或存貨售罄前價錢不會漲，但一旦進口新貨，價格極可能飆升。

3. 進口米

好市多販售大袋裝的米，「皇家傳統印度香米」（Royal Basmati）的巴薩瑪蒂米是賣場的人氣商品之一，標榜「來自喜馬拉雅山腳下」，科克蘭泰國茉香米（Kirkland Signature Thai Hom Mali Jasmine Rice）則是自泰國進口，而印度和泰國面臨28%及37%的關稅。

4. 外國農產品及果乾

人氣商品科克蘭芒果乾是從柬埔寨進口，而未來所有熱帶水果都將漲價，好市多也無法倖免。

5. 洗碗機

好市多的洗碗機大多是在中國和墨西哥製造，兩國都面臨極高關稅；洗碗機和冰箱相同，存貨賣完前價錢不會漲，一旦進新貨價格將變高。

6. 進口咖啡豆

雀巢即溶咖啡是從瑞士進口，瑞士的關稅是31%，而咖啡豆來源是巴西、越南、哥倫比亞、印尼和宏都拉斯，因為來源國多，無法預測價錢上漲幅度。

7. 科克蘭有機鹽烤海苔（Kirkland Signature Organic Roasted Seaweed Snack Packs）

科克蘭有機鹽烤海苔是從韓國進口，韓國面臨的關稅為25%。

8. 食用油

好市多販售的食用油，包括自有品牌科克蘭的有機冷壓初榨橄欖油所使用的原料都來自國外，例如地中海地區，也在義大利生產包裝。

9. 微波爐

微波爐及氣炸鍋、吐司機等廚房小家電等很多都是中國製造，因此估計這些產品都將漲價，如果認為自己明年可能會需要購買新的廚房小家電，專家建議現在就趕快入手。

10. 其他電子產品

其他中國製的電子產品和小型裝置也都預料將漲價，如果有任何電子產品，包括智慧型家用電子產品快要壞了，建議現在趕快買。

11. 進口巧克力

瑞士蓮（Lindt）巧克力來自瑞士，科克蘭比利時巧克力（Kirkland Signature Belgian chocolate）來自比利時，預料這些都將隨著關稅而變貴。