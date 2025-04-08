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81歲勞勃狄尼洛獲「終身成就獎」坎城影展授予榮譽金棕櫚

記者陳穎／即時報導
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勞勃狄尼洛獲頒坎城影展「榮譽金棕櫚獎」，5月將親自領獎。(路透)
勞勃狄尼洛獲頒坎城影展「榮譽金棕櫚獎」，5月將親自領獎。(路透)

第78屆坎城影展今(7日)宣布，本屆「榮譽金棕櫚獎」（Honorary Palme d'Or）將頒予81歲好萊塢傳奇演員勞勃狄尼洛（Robert De Niro），表彰他橫跨一甲子的卓越貢獻。勞勃狄尼洛表示：「在當今這個充滿分裂的世界裡，坎城影展讓我們再次聚在一起，說故事的人、電影人、影迷與朋友們。那種感覺，就像回到了家裡一樣。」

他5月將親赴開幕式領獎，並舉行大師班分享逾60年表演集大成心法，這也是美國演員連續第5年獲此殊榮，前4年得主包括茱蒂佛斯特、湯姆克魯斯與梅莉史翠普等奧斯卡級巨星。

勞勃狄尼洛自1963年躍上大銀幕，演出名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）的「殘酷大街」，從此開啟輝煌的影藝事業，（兩人也從當時合作至今），1974年演出「教父II」，更把他推向事業高峰，成為全世界家喻戶曉的巨星。

他和坎城影展很有淵源，1976年以「計程車司機」獲得象徵最佳影片的金棕櫚獎，1984年又以「教會」獲得坎城影展青睞，再度拿下金棕櫚獎。勞勃狄尼洛演技收放自如，1980年以「蠻牛」拿下奧斯卡影帝，直到現在他依舊是全世界知名的巨星，2023年和李奧納多合演的「花月殺手」叫好又叫座，擄獲新世代影迷的心。

他在2010年榮獲金球獎終身成就獎，私生活也很精彩，79歲時自爆迎接第7個小孩，至於小孩的性別、生日、名字以及媽媽身份則一切保密，不過最小的孩子和長女竟相差51歲。

勞勃狄尼洛從1963年初登銀幕到2023年「花月殺手」，81歲的他仍持續寫歷史，本屆坎城影展將於5月13日開幕，全球影迷將見證這位傳奇巨星的榮耀時刻。

坎城影展 奧斯卡 湯姆克魯斯

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