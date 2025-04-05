54歲影后稱霸紅毯 南韓「第一美胸」連名醫都讚嘆

南韓女演員金憓秀（左）擁有傲人身材。圖為她2021年出席南韓青龍獎。（美聯社）

南韓 影后金憓秀主演的最新夯劇「揭密最前線」（Unmasked）在串流平台上線後，一舉登上南韓的收視冠軍。網友大讚金憓秀「演技好又漂亮」、「身材保養得非常好」。金憓秀演技受到讚揚，好身材更是讓人稱羡，她從不吝嗇展現自己的豐滿上圍，時常以性感低胸禮服出席頒獎典禮，更有「南韓第一美胸」的稱號，讓許多網友不禁感嘆「薑還是老的辣」。

今年54歲的金憓秀，曾數次拿下青龍獎最佳女主角和百想藝術大賞等獎項，為南韓女演員主演電影票房累計第一名，在大多為男性的忠武路演員中殺出自己的一片天。金憓秀的演技收放自如，2016年在電視劇「信號」中飾演20歲的少女，被讚毫無違和感。除了臉部保養得宜，金憓秀也不吝嗇展現自己的豐滿上圍，經常以性感低胸禮服出席頒獎典禮，有「南韓第一美胸」的稱號。

金憓秀身材纖細卻有G罩杯豐胸，甚至54歲都依然堅挺沒有下垂，羨煞不少人，金憓秀曾分享她會吃大量蛋白質和做瑜伽來維持美胸。

台灣法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，像金憓秀這樣瘦卻有豐滿美胸的人的確讓許多人羡慕，這比較像某種「基因樂透」，天生胸大且形狀漂亮又是難上加難，可以說是每個人夢想中的「黃金比例」。但每個女生的胸部形狀和大小決定於遺傳因素跟飲食，不少人發現喝再多青木瓜都沒有用的時候，就會選擇前往醫美診所尋求協助。

邱浚彥表示，近年隆乳技術越來越發達，除了安全性、接受度都大幅提高之外，連隆乳材質都持續不斷更新。像是「魔滴」，能根據地心引力變化的假體，直立時有水滴狀的效果，躺下又能隨地心引力自然撐開，恢復到圓盤狀，而「柔滴」觸感更為柔軟自然，「珍珠波」是高品質材料搭配最新技術，不僅可以塑造乳房自然的外觀和觸感，更可以穩定塑形、不容易破裂，使胸部堅挺又兼顧柔軟度。

台灣整形醫師邱浚彥認為民眾重視身形的確可以增加自信心。（圖／台灣法喬醫美診所提供）

邱浚彥指出，民眾愈來愈重視自己的身形與黃金比例，包括隆乳手術也愈來愈熱門，早就不再是個讓人避諱的話題，還有很多媽媽產後胸部變形等等情況，都可以藉由隆乳技術來找回自信。術前可以透過Vectra微擬3D影像模擬系統，民眾可以預先看見術後可能的成果，也有助於醫師進行術前溝通，使手術更貼近民眾的期望。

邱浚彥提醒，隆乳並非愈大愈好，建議多與醫師溝通自己的需求，術前做好功課，術後照護好傷口，並保持作息正常、戒掉菸酒，避免傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫。