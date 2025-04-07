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空服員值勤時可以喝酒？紐郵：只有「這狀況」被允許

TVBS新聞網／編輯 張君堯 報導
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有航空公司允許旗下空服員在「空乘」時飲酒。示意圖。（圖／123RF）
有航空公司允許旗下空服員在「空乘」時飲酒。示意圖。（圖／123RF）

空服員是許多人心目中的夢幻職業，工作之餘還可以遊歷多國，不過外界不知道的是：有航空公司允許旗下空服員「值勤時飲酒」，但並非開放員工在服務乘客時飲酒，而是能在「空乘」（Deadheading）時開放。

紐約郵報報導，美國聯合航空公司（United Airlines）以及加拿大航空公司（Air Canada）的空服員被允許在「空乘」時喝酒，前者更是目前是美國唯一1家允許這樣做的大型航空公司。

「空乘」的意思是空服員或機師在值勤時間以乘客的身分搭機，目的包含前往下次值勤的地點、更換組員等，這時空服員或機師會像其他乘客一樣坐在普通座位上，如此一來開放他們像機上其他乘客一樣飲酒似乎相當合理。

然而有時空服員會先以乘客身分搭幾個小時的飛機，隨後立即改以空服員身分登上另1架航班，這時他們通常會為了更好的工作狀態而不飲酒。

事實上，世界各地的航空公司規定與聯合航空相同，但其他美國航空公司不太可能提供這項福利，主因是他們承擔了龐大的國內航線，空服員很常在最後一刻接獲值勤通知，這時若空服員有飲酒，航空公司將無法立即將他們安排到其他航班上。

空服員值勤時可以喝酒？　外媒曝只有「這狀況」被允許

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