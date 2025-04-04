想減肥選晨間運動更好？ 他們有不同看法

專家說在不同的時間運動，表現和代謝會有所不同。運動示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Maksim Goncharenok ）

提到減肥計畫，每個人可能都有自己的一套方法。根據Eat This, Not That報導，多位私人教練與研究表示，在不同時間點運動會影響表現、代謝，但其實持之以恆、運動強度和努力比運動的時間點來得更重要。

有證照的私人教練戴維斯（Nicole Davis）說，晨間運動可以稍微加速脂肪氧化，因為經過整夜休息後，肝醣的濃度較低，身體更有機會消耗脂肪作為能量來源。不過另一位私人教練希恩（Stephen Sheehan）表示，能持之以恆地運動的時段就是最佳時間點；如果刻意早起反而影響作息，可考慮傍晚運動。

戴維斯說，傍晚時體溫較高、肌肉功能較佳，更能增加運動強度，燃燒更多脂肪。希恩則說，傍晚運動有助於燃燒卡路里，同時釋放白天累積的壓力。

一篇刊登於Sleep Medicine Reviews的研究表示，睡前一小時進行高強度運動有可能影響睡眠品質，因此選擇中等強度的運動為佳。

當然，運動時間並不是唯一要考量的因素。戴維斯與希恩都說，與其在意時間點，運動的強度、持續多久、頻率對減肥成效更重要。另外，皮質醇（cortisol）與睪固酮（testosterone）的濃度通常在晨間更高。

戴維斯表示，皮質醇與能量相關，所以可幫助燃燒脂肪。希恩說，激烈運動後釋放的生長激素對修復肌肉、身體代謝有幫助，從此角度而言，傍晚運動效果更好。

史蒂芬說，如果是習慣早起的人，便適合晨間運動；如果是夜貓子，晚上再運動也無妨。畢竟，能持之以恆進行適當強度的運動，並搭配均衡飲食才能獲得最佳減肥效果。開始新的運動計畫前，別忘記與專家討論，制定出最適合自己的計畫。