登機證出現「一代碼」你要擔心了 恐延誤搭機

女子Jordyn Verzera的男友登機證上出現四個S字母，她在TikTok解釋這代表二次安檢。(翻攝Jordyn Verzera TikTok)

機場安檢令人緊張，每個人都希望過程順利，但若發現自己的登機證上出現四個S字母應該要留心而非開心，這不代表是貴賓或被升艙等，而是被網友稱為「死亡之吻」的代號，嚴重的話可能會延誤登機。

每日郵報（Daily Mail）報導，經常搭飛機的蕎汀（Jordyn Verzera）最近搭機時發現男友的登機證上出現了SSSS四個字，讓她百思不得其解。

蕎汀在TikTok分享當時情況的影片，蕎汀發現她和男友通過安檢後被分開，接著她拍下男友在護照 檢查處接受進一步訊問後被放行的畫面。

蕎汀在圖說寫道，SSSS代表「二次安檢」（ Secondary Security Screening Selection），飛離或飛往美國的班機，乘客可能會被隨機選中接受更高層級的檢查，她的男友接受檢查那天，兩人的物品被分開，男友把包包裡的東西全部倒出來，接受「抹拭」（swab）檢驗，筆電也需開機，安檢人員才能查看內容。

報導指出，二次安檢是運輸安全局（TSA）執行的額外詳細檢查，那些登機證上有這組代碼的人將接受加強的檢查，會花比標準檢查程序還久的時間，因此很可能導致延誤登機；檢查項目通常有全身的拍打衣物檢查、手持式金屬探測器檢查、可檢測是否有爆裂性物質的抹拭檢驗，也就是以試紙擦拭行李和至少雙手的檢查，有些人分享他們的腳也被試紙擦拭，還被要求打開及上繳所有電子產品檢查內容。

另外，被選中二次安檢者，行李要被全面檢查，行李內外袋都要接受檢查和掃描，檢查是否有毒品和其他違禁品，TSA人員會進行詢問，最常問的問題是旅行的原因、行程、目的地資訊等。有些人可能會接受更嚴格的檢查，還有更多步驟，對於在過程中要求隱私的乘客，會提供私人檢查室。

二次安檢並沒有規定的完成時間，要入境或出境美國的人都會被提醒要早點到機場，避免被選中進行二次安檢時不會延誤登機。

網友對於蕎汀男友的遭遇表示驚訝，很多人說他們不知道二次安檢。有網友說他永遠搞不清楚二次安檢，他是退伍軍人並在聯邦政府服務20年，但曾被標註二次安檢；另一名網友說他未成年時經常獨自搭機，所以總是被標註二次安檢。