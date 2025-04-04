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登機證出現「一代碼」你要擔心了 恐延誤搭機

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女子Jordyn Verzera的男友登機證上出現四個S字母，她在TikTok解釋這代表二次安檢。(翻攝Jordyn Verzera TikTok)
女子Jordyn Verzera的男友登機證上出現四個S字母，她在TikTok解釋這代表二次安檢。(翻攝Jordyn Verzera TikTok)

機場安檢令人緊張，每個人都希望過程順利，但若發現自己的登機證上出現四個S字母應該要留心而非開心，這不代表是貴賓或被升艙等，而是被網友稱為「死亡之吻」的代號，嚴重的話可能會延誤登機。

每日郵報（Daily Mail）報導，經常搭飛機的蕎汀（Jordyn Verzera）最近搭機時發現男友的登機證上出現了SSSS四個字，讓她百思不得其解。

蕎汀在TikTok分享當時情況的影片，蕎汀發現她和男友通過安檢後被分開，接著她拍下男友在護照檢查處接受進一步訊問後被放行的畫面。

@themobilehomie

Here’s what SSSS means⬇️ SSSS stands Secondary Security Screening Selection. Basically, on flights to/from the US you can get “randomly” selected to undergo a much higher level of security. For him, this meant separating all of his things from mine, pulling absolutely everything out of his bag, swabbing everything, and then making sure that his laptop turned on (so they could inspect it). Any questions about SSSS? Drop them below⬇️ & follow @themobilehomie for all things travel! #ssss #travelfails #travelreality #traveltips #traveltip #travelrealities

♬ original sound - Jordyn & JT | Budget Travel✈️

蕎汀在圖說寫道，SSSS代表「二次安檢」（ Secondary Security Screening Selection），飛離或飛往美國的班機，乘客可能會被隨機選中接受更高層級的檢查，她的男友接受檢查那天，兩人的物品被分開，男友把包包裡的東西全部倒出來，接受「抹拭」（swab）檢驗，筆電也需開機，安檢人員才能查看內容。

報導指出，二次安檢是運輸安全局（TSA）執行的額外詳細檢查，那些登機證上有這組代碼的人將接受加強的檢查，會花比標準檢查程序還久的時間，因此很可能導致延誤登機；檢查項目通常有全身的拍打衣物檢查、手持式金屬探測器檢查、可檢測是否有爆裂性物質的抹拭檢驗，也就是以試紙擦拭行李和至少雙手的檢查，有些人分享他們的腳也被試紙擦拭，還被要求打開及上繳所有電子產品檢查內容。

另外，被選中二次安檢者，行李要被全面檢查，行李內外袋都要接受檢查和掃描，檢查是否有毒品和其他違禁品，TSA人員會進行詢問，最常問的問題是旅行的原因、行程、目的地資訊等。有些人可能會接受更嚴格的檢查，還有更多步驟，對於在過程中要求隱私的乘客，會提供私人檢查室。

二次安檢並沒有規定的完成時間，要入境或出境美國的人都會被提醒要早點到機場，避免被選中進行二次安檢時不會延誤登機。

網友對於蕎汀男友的遭遇表示驚訝，很多人說他們不知道二次安檢。有網友說他永遠搞不清楚二次安檢，他是退伍軍人並在聯邦政府服務20年，但曾被標註二次安檢；另一名網友說他未成年時經常獨自搭機，所以總是被標註二次安檢。

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