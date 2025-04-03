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四大熱門兼職工作 對抗通膨又能搶進AI產業

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通膨壓力持續，越來越多人選擇四種職業做為兼職賺外快。（取材自unsplash.com@Alexander Mils）
通膨壓力持續，越來越多人選擇四種職業做為兼職賺外快。（取材自unsplash.com@Alexander Mils）

通膨壓力持續，美國勞工部公布今年2月消費者物價指數（CPI）和去年同期相比增加2.8%，在經濟壓力下不少美國人開始從事兼職來維持生計或增加儲蓄和投資。Go Banking Rates報導，在長期通膨期間越來越多人從事以下四種職業做為副業，抵禦通膨。

1. 自由撰稿人

Kiplinger報導，在目前的經濟情況下，自由撰稿者的收入很不錯，特別是若你是某個主題或某個很有「前途」領域的專家。報導指出，一則科技業近期的自由撰稿人徵才訊息寫道，應徵者一旦錄用，預計起薪為每小時55至65元。

2. AI編輯或數據評估員

數據評估員的工作為評估AI生成的文字或其他素材並評分，初級評估員的時薪約為12至15元，有更高學歷或技術證照者的時薪較高。AI公司Outlier近期開出AI寫作評估員職缺，起薪為時薪35元，如果是有經驗的寫作者或編輯，這是很好的外快收入來源。

3. 虛擬助理

能夠自己設定工作以件計價或時薪的金額很誘人，如果你是一位有強大管理和組織能力的多工者，擔任虛擬助理肯定可以賺到豐厚外快。

4. 轉賣或迅速轉售物品

實境秀如《美國破爛王》（American Pickers）或Netflix最近的《收藏品之王》（King of Collectibles）都美化了轉售或收購品質較差的物品後進行改善並迅速出售的行為，不過二手商品市場的確不容小覷，從古董到限量球鞋、從球員卡到舊錢幣都有人要買賣。

可以在二手商品網站如eBay、Etsy和WhatNot等建立帳號，再從家裡挖出各種不需要的物品設定誘人價格後全部放上網拍賣，也可以詢問親朋好友是否有用不到的東西，還可以去逛逛舊貨店或慈善商店，以便用低價買進商品後再重新訂價出售。

如果個性活潑外向，還可以考慮在Facebook或特定的直播銷售平台，如日益流行的WhatNot上直播賣貨。

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