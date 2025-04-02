不只財物 空服員住飯店會把這三樣物品鎖進保險箱

空服員阿查法塔建議住飯店外出時，最好把牙刷也鎖在保險箱中。(翻攝Barbiebac La Azafata TikTok @barbiebac.ok )

阿根廷籍的空服員阿查法塔（Barbiebac La Azafata）說，她以自己豐富的在外住宿經驗，建議旅行者投宿飯店離開房間時，最好把牙刷也放進保險箱，如果可以也自己帶可攜式熱水壺，這些都是為了個人衛生考量。

紐約郵報（New York Post）報導，32歲的阿查法塔是西班牙廉航伏林航空的空服員，她經常在TikTok上分享搭機和住飯店需要注意的事項及自身經驗，有超過490萬位追蹤者。

阿查法塔在影片中表示，外出時最好把牙刷鎖在保險箱，別放在個人盥洗用品包，很多空服員都會把牙刷、藥和衛生用品放在保險箱，這不是怕被偷，是他們聽過清潔人員拿房客的牙刷來做噁心事情的恐怖故事。

報導指出，去年四月，賭城一間飯店的旅客驚恐地發現房務人員疑似用他的牙刷來清潔房間。

阿查法塔說另一個要留心的地方是浴室的鏡子，她在另一支影片中建議入住時要檢查鏡子是不是像審訊室那樣的雙向鏡，她說空服員一定會用指尖檢查鏡子，如果手指和鏡中的手指之間有空隙，那就是正常的鏡子，若兩隻手指直接碰到，那就有問題了。

隱藏式攝影機也是需要注意的，特別是在較便宜的旅店。阿查法塔說，為了保護自己，有些空服員甚至會自己帶儀器偵測房間內是否有隱藏式攝影機或不尋常的訊號。

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阿查法塔說，她也建議房客仔細檢查房間，從窗簾到床、鬧鐘都要檢視是否有臭蟲，也可以自己帶鎖把門鎖更牢固，避免有心人士入侵，「只有這樣才能安心休息」。

阿查法塔說，她也不建議使用房間內的部分物品，因為永遠不知道誰碰過，不是密封的物品盡量不要用，例如浴室的杯子通常只有沖洗沒有消毒，棉被和抱枕幾乎沒清洗過，固定在牆上裝洗髮精和沐浴乳的壓送器通常都是用補充的，有汙染的風險，毛巾和枕頭套有時候會重複使用，廁所衛生紙可能沒有更換。

阿查法塔說，最好不要使用熱水壺，因為有些人會用熱水壺煮麵或香腸，甚至在裡面清洗內衣褲或衛生用品，因此很多空服員會自己帶可攜式熱水壺、枕頭套和捲筒衛生紙。