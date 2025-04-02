我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

入境美國查手機交不交 專家教戰這麼做

川普最新民調出爐 跌至43%創重返白宮新低

不只財物 空服員住飯店會把這三樣物品鎖進保險箱

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
空服員阿查法塔建議住飯店外出時，最好把牙刷也鎖在保險箱中。(翻攝Barbiebac La Azafata TikTok @barbiebac.ok )
空服員阿查法塔建議住飯店外出時，最好把牙刷也鎖在保險箱中。(翻攝Barbiebac La Azafata TikTok @barbiebac.ok )

阿根廷籍的空服員阿查法塔（Barbiebac La Azafata）說，她以自己豐富的在外住宿經驗，建議旅行者投宿飯店離開房間時，最好把牙刷也放進保險箱，如果可以也自己帶可攜式熱水壺，這些都是為了個人衛生考量。

紐約郵報（New York Post）報導，32歲的阿查法塔是西班牙廉航伏林航空的空服員，她經常在TikTok上分享搭機和住飯店需要注意的事項及自身經驗，有超過490萬位追蹤者。

阿查法塔在影片中表示，外出時最好把牙刷鎖在保險箱，別放在個人盥洗用品包，很多空服員都會把牙刷、藥和衛生用品放在保險箱，這不是怕被偷，是他們聽過清潔人員拿房客的牙刷來做噁心事情的恐怖故事。

@barbiebac.ok

respuestas?

♬ sonido original - Barbiebac La Azafata

報導指出，去年四月，賭城一間飯店的旅客驚恐地發現房務人員疑似用他的牙刷來清潔房間。

阿查法塔說另一個要留心的地方是浴室的鏡子，她在另一支影片中建議入住時要檢查鏡子是不是像審訊室那樣的雙向鏡，她說空服員一定會用指尖檢查鏡子，如果手指和鏡中的手指之間有空隙，那就是正常的鏡子，若兩隻手指直接碰到，那就有問題了。

隱藏式攝影機也是需要注意的，特別是在較便宜的旅店。阿查法塔說，為了保護自己，有些空服員甚至會自己帶儀器偵測房間內是否有隱藏式攝影機或不尋常的訊號。

@barbiebac.ok

Respuesta a @chucherías y más azafata explica por qué deberías chequear de atrás del espejo del hotel

♬ sonido original - Barbiebac La Azafata

阿查法塔說，她也建議房客仔細檢查房間，從窗簾到床、鬧鐘都要檢視是否有臭蟲，也可以自己帶鎖把門鎖更牢固，避免有心人士入侵，「只有這樣才能安心休息」。

阿查法塔說，她也不建議使用房間內的部分物品，因為永遠不知道誰碰過，不是密封的物品盡量不要用，例如浴室的杯子通常只有沖洗沒有消毒，棉被和抱枕幾乎沒清洗過，固定在牆上裝洗髮精和沐浴乳的壓送器通常都是用補充的，有汙染的風險，毛巾和枕頭套有時候會重複使用，廁所衛生紙可能沒有更換。

阿查法塔說，最好不要使用熱水壺，因為有些人會用熱水壺煮麵或香腸，甚至在裡面清洗內衣褲或衛生用品，因此很多空服員會自己帶可攜式熱水壺、枕頭套和捲筒衛生紙。

上一則

存150萬過退休生活 住這州17年就會花光

延伸閱讀

慎選隊伍、注意表情管理 安檢專家：七件事讓搭機更順利

慎選隊伍、注意表情管理 安檢專家：七件事讓搭機更順利
3種「養生睡姿」改善睡眠 還能改善假胯寬

3種「養生睡姿」改善睡眠 還能改善假胯寬

登機時空服員說「哈囉」不光出於禮貌 還有這些目的

登機時空服員說「哈囉」不光出於禮貌 還有這些目的
養成3個好習慣 打掃浴室不用花大力氣

養成3個好習慣 打掃浴室不用花大力氣

熱門新聞

從咖啡廳買咖啡豆回家自己磨自己煮但成果和店裡喝起來不同，專家說最常見的原因有三個。（取材自unsplash.com@Mike Kenneally）

自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個

2025-03-30 19:35
(圖／123RF)

動不動就不理人：3個星座「敏感又冷漠」 總讓人難以捉摸

2025-04-01 00:05
清掃達人Ida分享她每周一定會做一次的五項打掃工作，可以讓家中煥然一新。(翻攝Instagram@cleaningwithida)

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

2025-03-24 20:35
三個日常好習慣，讓浴室天天都乾淨如新。浴室示意圖。（取材自pexels.com@Ryan Klaus）

養成3個好習慣 打掃浴室不用花大力氣

2025-04-01 20:35
前哥倫比亞大學學生以AI騙過許多科技公司的人資部門而獲得錄取，遭停學後自行創業月入17萬元。（歐新社）

靠AI面試作弊獲亞馬遜錄取 遭哥大停學的亞裔男現在月賺17萬

2025-03-28 23:00
四大生肖40歲後人生更輝煌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權

2025-03-26 23:10

超人氣

更多 >
川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…
完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少
亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權
「蝙蝠俠」方基墨洛杉磯病逝 享壽65歲

「蝙蝠俠」方基墨洛杉磯病逝 享壽65歲
好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃