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好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

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好市多近期販售的無線洗拖吸塵器獲得網友好評。（取材自Instagram@costcodeals）
好市多近期販售的無線洗拖吸塵器獲得網友好評。（取材自Instagram@costcodeals）

好市多Costco）販售各種不同的商品，不少商品都受到顧客喜愛，最近他們賣的一款無線洗拖吸塵器在網路上引起討論，很多人在社群平台分享購買這支吸塵器的心得，有人說買了之後做起家事來完全不一樣，還有人說她的先生用了之後現在愛上打掃。

Parade Home & Garden報導，Instagram帳號@costcodeals專門分享好市多的各種商品，帳號近期推薦的洗拖吸塵器引發討論，許多買過的網友紛紛留言分享心得。

@costcodeals在介紹這支洗拖吸塵器的貼文表示，如果想深度清潔地板，那絕對要買這支乾濕木地板吸塵器，一台機器就可以同時輕鬆搞定拖地和吸地，打掃時間直接省一半，無線設計方便使用和移動，充飽電可以使用長達25分鐘，足夠清理不小的範圍，機身中有兩個分離的水缸，髒水和乾淨的水分開儲存，買了這支吸塵器就不用花太多時間打掃家裡，有更多時間享受生活。

許多買過的網友紛紛留言推薦這支吸塵器，一名網友說買這支吸塵器絕對值得，她有一個9個月大、很愛爬行的寶寶，買了這支吸塵器後讓家裡用豪華乙烯基木地板的他們生活變得更輕鬆，「老公從此愛上打掃。」

另一名網友說她超愛這支吸塵器，她以前都是先掃地再拖地，現在可以一次搞定這兩件事，打掃時間直接少一半，她的背也獲得拯救，不再因為打掃痛得半死。

如果沒時間到好市多買這支吸塵器，也可以上好市多網站購買，網站上這支吸塵器在滿分五分的情況下有4.5的高分，有網友留言說她本來一開始很猶豫要不要花這筆錢買這支吸塵器，但買了之後發現真的好用又省時，她最喜歡這台機器的自我清潔功能，打掃完後刷毛保持乾淨，也沒有異味。

好市多 Costco

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