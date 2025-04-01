養成3個好習慣 打掃浴室不用花大力氣

三個日常好習慣，讓浴室天天都乾淨如新。浴室示意圖。（取材自pexels.com@Ryan Klaus）

每天都要使用的浴室，因為潮濕總是容易產生水垢或黴菌，可說是家中最令人頭痛的重點清潔區域。不過，想讓浴室常保乾燥整潔，其實不用耗費大把時間清掃。日本媒體「39mag」報導，專業家事達人分享了三個好習慣，即使居家打掃的時間不多，也可以讓浴室天天都乾淨如新。

1. 洗髮精等瓶子不要直接放地上或架上

很多人習慣把洗髮精、沐浴乳這些瓶瓶罐罐放在浴室的架子或地板上，然而，這樣會讓水分容易積聚在瓶底，進而滋生黴菌和黏滑液體，為了清潔這些沾水的瓶底，就得花上許多功夫。

如果想輕鬆保持瓶罐清潔，建議不要直接放置瓶子。可以掛在毛巾桿之類的懸掛式儲物架，市面上也有一些黏貼設計可以讓瓶子直接懸浮在空中，並且方便更換，既省時又省力。

2. 正確使用排風扇

為了防止浴室發霉，通風非常重要。每次洗完澡後，至少要讓排風扇運行2到3小時。不過，有些人可能會同時打開窗戶或門，其實這是錯誤的做法。

要有效去除濕氣，必須讓整個浴室內的空氣流通，如果打開窗戶或門並同時開啟排風扇，會導致進來的空氣直接流向排風扇，反而不容易把濕氣排出去。

通常浴室的門下方會有通風口，當排風扇開啟時，門保持關閉可以促進空氣流通。如果門沒有通風口，可以把門微微打開再啟動排風扇。

3. 洗澡後沖洗淋浴間四周

建議在每次入浴後，順手沖洗乾淨浴室周圍，因為沐浴過程中，洗潔泡沫、洗髮水和皮脂會四處飛濺，如果不用清水沖一沖，淋浴間會在乾燥後留下難以去除的污漬。

在離開浴室前，只要輕輕沖洗牆壁和地板，就可以減少污垢累積，進而減少清潔的工作量。同時，空氣中的濕氣也會減少，有助於防止霉菌生成。