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他撿到皮夾「一方法」真失主才能聯絡到他 網友大讚天才

世界新聞網／輯
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一名網友拾獲一個黑色皮夾，他留下只有真正失主才能解開的數學題讓失主和他聯繫，被網友大讚是天才。黑色皮夾示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Emil Kalibradov）
一名網友拾獲一個黑色皮夾，他留下只有真正失主才能解開的數學題讓失主和他聯繫，被網友大讚是天才。黑色皮夾示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Emil Kalibradov）

撿到錢包時要如何確認前來認領的人真的是原本的失主？一名網友撿到一個皮夾，他留下一張寫有數學題的紙條，只有正確的失主才會解開題目得到拾獲者的電話，也才能聯繫拾獲者拿回皮夾，拾獲者的方法被網友大讚天才，能確保錢包不會落入他人手中。

紐約郵報（New York Post）報導，一名網友在Reddit上發文表示自己上個周末拾獲一個黑色皮夾，他把皮夾拿走，並在原地留下一張紙條。

該網友把他留下的紙條貼上網路，上面寫「撿到一個黑色皮夾，可以透過算出下列加法算式來聯繫我」；算式有兩個數字，一個是九位數「030532468」，另一個數字原PO寫是失主的生日，失主需把自己的出生年月日轉換成「日日╱月月╱年年年年」的八位數數字，和030532468相加後就能得到拾獲者的電話。

報導指出，該網友不是直接留下電話，而是用只有真正的失主會知道的資訊得出他的電話，變相設下「驗證碼」防堵有心人士假裝是失主將皮夾據為己有，而該網友之所以會知道失主的生日，可能是從皮夾中的駕照上看到的。

該網友的方法引發大眾討論，很多人大讚這方法很聰明，說該網友根本是天才。有人說這方法實在是太不可思議，想出來的人真的很厲害，只有真正的失主才能得到正確答案，除非有另一個和失主同年同月同日出生的人也在同樣的地方丟失黑色的皮夾，但這幾乎不可能。

該網友也回覆留言中的疑問，他說他是在YouTube上一個關於密碼學的影片想到這方法的。

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