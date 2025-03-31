陳都靈新劇爆紅成黑馬 製作人高情商曝九重紫和雁回時最大差異

古裝劇《雁回時》近期憑藉爽劇節奏與精彩劇情快速爆紅。（取材自劇照）

古裝劇「雁回時」近期憑藉爽劇節奏與精彩劇情快速爆紅，成為2025年第一季的最大黑馬。該劇改編自小說《重生之貴女難求》，由「九義人」編劇曹笑天操刀，主演包含陳都靈、辛雲來、喻恩泰、王艷、溫崢嶸及李晟。《搜狐》報導指出，雖然該劇臨時改名、無預警空降播出且零宣傳，仍憑藉精彩的宅鬥復仇橋段與高能反轉，在首播首日便站內熱度破26,000，開播13天突破30,000，創下年度最快破熱度紀錄。

劇情講述女主角莊寒雁（陳都靈飾）從被養父母背叛開始，踏上復仇之路。表面柔弱的她，實則聰慧狠辣，逐步接近親母阮惜文、嫁入傅家再對抗惡父，每集都充滿轉折。陳都靈的演出被讚為突破性發揮，劇情節奏緊湊、情緒拉滿，成功吸引觀眾關注。

隨著「雁回時」的熱度飆升，不少網友將其與2024年底爆紅的「九重紫」相提並論。兩部劇皆為A級製作、播出成績卻雙雙達到S+級，同樣走女主復仇路線，引發觀眾熱烈討論。面對被問及兩劇相似性的問題，「九重紫」製片人張萌在社群平台以高情商回應，引發網友讚賞。

張萌指出，雖然兩部劇都聚焦於女性復仇，但觀感截然不同。「九重紫」主角以賺錢為先，兼顧親情友情愛情，並結合家國情懷，是一部充滿療癒感的爽劇；而「雁回時」則主打懸疑驚悚，劇情設計環環相扣，刺激緊湊，屬於截然不同的類型。她也強調，市場空間足夠容納多種風格作品，觀眾只會期待更多好劇問世。

張萌更以「雁回時」和「九重紫」為例，鼓勵劇組與演員相信內容的力量，表示「只要劇本好、演員合適、拍攝到位，就有可能拍出黑馬劇」。她也提醒演員們要隨時準備迎接爆紅的機會。

值得一提的是，「雁回時」女主陳都靈與「九重紫」女主孟子義曾在「金庸武俠世界」中合作，當時並未引起關注，未料短短三個月內，兩人分別主演的新劇竟一舉爆紅，堪稱演藝圈「翻身」最佳示範。