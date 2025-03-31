我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔富豪王純出資 SpaceX首載人繞飛南北極

困9個月「自己也有責任」 2太空人願搭原機返太空

陳都靈新劇爆紅成黑馬 製作人高情商曝九重紫和雁回時最大差異

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
古裝劇《雁回時》近期憑藉爽劇節奏與精彩劇情快速爆紅。（取材自劇照）
古裝劇《雁回時》近期憑藉爽劇節奏與精彩劇情快速爆紅。（取材自劇照）

古裝劇「雁回時」近期憑藉爽劇節奏與精彩劇情快速爆紅，成為2025年第一季的最大黑馬。該劇改編自小說《重生之貴女難求》，由「九義人」編劇曹笑天操刀，主演包含陳都靈、辛雲來、喻恩泰、王艷、溫崢嶸及李晟。《搜狐》報導指出，雖然該劇臨時改名、無預警空降播出且零宣傳，仍憑藉精彩的宅鬥復仇橋段與高能反轉，在首播首日便站內熱度破26,000，開播13天突破30,000，創下年度最快破熱度紀錄。

劇情講述女主角莊寒雁（陳都靈飾）從被養父母背叛開始，踏上復仇之路。表面柔弱的她，實則聰慧狠辣，逐步接近親母阮惜文、嫁入傅家再對抗惡父，每集都充滿轉折。陳都靈的演出被讚為突破性發揮，劇情節奏緊湊、情緒拉滿，成功吸引觀眾關注。

隨著「雁回時」的熱度飆升，不少網友將其與2024年底爆紅的「九重紫」相提並論。兩部劇皆為A級製作、播出成績卻雙雙達到S+級，同樣走女主復仇路線，引發觀眾熱烈討論。面對被問及兩劇相似性的問題，「九重紫」製片人張萌在社群平台以高情商回應，引發網友讚賞。

張萌指出，雖然兩部劇都聚焦於女性復仇，但觀感截然不同。「九重紫」主角以賺錢為先，兼顧親情友情愛情，並結合家國情懷，是一部充滿療癒感的爽劇；而「雁回時」則主打懸疑驚悚，劇情設計環環相扣，刺激緊湊，屬於截然不同的類型。她也強調，市場空間足夠容納多種風格作品，觀眾只會期待更多好劇問世。

張萌更以「雁回時」和「九重紫」為例，鼓勵劇組與演員相信內容的力量，表示「只要劇本好、演員合適、拍攝到位，就有可能拍出黑馬劇」。她也提醒演員們要隨時準備迎接爆紅的機會。

值得一提的是，「雁回時」女主陳都靈與「九重紫」女主孟子義曾在「金庸武俠世界」中合作，當時並未引起關注，未料短短三個月內，兩人分別主演的新劇竟一舉爆紅，堪稱演藝圈「翻身」最佳示範。

上一則

人腦裝電腦透過AI模式 中風失語18年病患「說出自己的話」

下一則

華裔加密幣富豪王純出資 SpaceX首載人繞飛南北極

延伸閱讀

「雁回時」劇名突改原因曝 辛雲來挨酸「古裝醜男」：讓大家見笑了

「雁回時」劇名突改原因曝 辛雲來挨酸「古裝醜男」：讓大家見笑了
IU主演韓劇1句「去張家界看落葉」引熱議 竟是韓遊客「盡孝寶地」

IU主演韓劇1句「去張家界看落葉」引熱議 竟是韓遊客「盡孝寶地」
唐嫣41歲扮少女 搭檔劉學義「零CP感」 收視暴跌嚇跑廣告商

唐嫣41歲扮少女 搭檔劉學義「零CP感」 收視暴跌嚇跑廣告商
末代瓊女郎李晟當「浪姐6」黑馬 獲封翻版王心凌

末代瓊女郎李晟當「浪姐6」黑馬 獲封翻版王心凌

熱門新聞

清掃達人Ida分享她每周一定會做一次的五項打掃工作，可以讓家中煥然一新。(翻攝Instagram@cleaningwithida)

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

2025-03-24 20:35
從咖啡廳買咖啡豆回家自己磨自己煮但成果和店裡喝起來不同，專家說最常見的原因有三個。（取材自unsplash.com@Mike Kenneally）

自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個

2025-03-30 19:35
一項心理測驗解析大家用哪些不同方式忘記煩心事。廁所示意圖。（取材自pexels.com@Fahmi Garna）

心理測驗／公廁會走進哪一間？四選一測出你怎麼甩開煩心事

2025-03-24 23:00
四星座膽子最大，人生順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Salvatore Monetti）

4星座膽大「人生不走下坡路」 獅子無懼挑戰、他敢走出舒適圈

2025-03-24 01:00
前哥倫比亞大學學生以AI騙過許多科技公司的人資部門而獲得錄取，遭停學後自行創業月入17萬元。（歐新社）

靠AI面試作弊獲亞馬遜錄取 遭哥大停學的亞裔男現在月賺17萬

2025-03-28 23:00
四大生肖40歲後人生更輝煌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權

2025-03-26 23:10

超人氣

更多 >
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
川普社安金減稅計畫 哪些退休者真正受益？

川普社安金減稅計畫 哪些退休者真正受益？
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」