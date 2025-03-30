傑森史塔森新片「重裝制裁」擠下「白雪公主」北美票房奪冠

「重裝制裁」奪下北美票房冠軍。（美聯社）

影星傑森史塔森（Jason Statham）主演的新片「重裝制裁」（A Working Man）首映奪得最新一期北美周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo3月30日的電影市場數據，37部影片北美周末票房（3月28日至30日）報收約7537萬美元，較前一周末略有增加。

驚悚動作片「重裝制裁」3月28日亮相時力拔當天北美票房頭籌，並以約1522萬美元首映周末票房登上本期北美周末票房榜首。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.1、MTC評分55、爛番茄新鮮度52%（90評），CinemaScore打分為B。

「重裝制裁」由傑森史塔森主演。（美聯社）

上期榜單冠軍「白雪公主」（Snow White）第二個上映周末票房環比大跌66.4%，以約1420萬美元退居本輪排名次席。這部迪士尼 影業大製作奇幻冒險歌舞片，不僅自選角以來即爭議不斷，開畫票房與口碑亦雙雙走低。上映10天以來，儘管是當前北美放映影院數量最多的影片，其北美累計票房僅約6681萬美元；總票房現約1.43億美元。IMDb對該片評價則從本已處於低谷的2.2分（滿分10分），迅速降至新低1.5分。

與「重裝制裁」同日上映的「院子裡的女人」（暫譯，The Woman in the Yard）和「獨角獸之死」（Death of a Unicorn）等新片，也衝入最新一期北美周末票房十強。

驚悚恐怖劇情片「院子裡的女人」以約945萬美元首映周末票房登上榜單第4位；開畫反響為IMDb評分5.7、MTC評分49、爛番茄新鮮度42%（38評），CinemaScore打分為C－。

奇幻恐怖喜劇片「獨角獸之死」以約579萬美元首映周末票房躋身榜單第5位；獲IMDb評分6.5、MTC評分53、爛番茄新鮮度55%（130評），CinemaScore打分為B－。

此外，已連續7周位列北美周末票房十強的漫威 超級英雄電影「美國隊長4」（Captain America：Brave New World），此番以約280萬美元周末票房從上期榜單季軍降至本輪排名第7位。這部科幻冒險動作片目前北美票房約1.97億美元、全球票房約4.06億美元，在2025年迄今北美和全球票房總排行榜上分列第一位與第二位。