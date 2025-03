傑森史塔森新片「重裝制裁」擠下「白雪公主」北美票房奪冠

「重裝制裁」奪下北美票房冠軍。(美聯社)

影星傑森史塔森(Jason Statham)主演的新片「重裝制裁」(A Working Man)首映奪得最新一期北美周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo3月30日的電影市場數據,37部影片北美周末票房(3月28日至30日)報收約7537萬美元,較前一周末略有增加。

驚悚動作片「重裝制裁」3月28日亮相時力拔當天北美票房頭籌,並以約1522萬美元首映周末票房登上本期北美周末票房榜首。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.1、MTC評分55、爛番茄新鮮度52%(90評),CinemaScore打分為B。

「重裝制裁」由傑森史塔森主演。(美聯社)

上期榜單冠軍「白雪公主」(Snow White)第二個上映周末票房環比大跌66.4%,以約1420萬美元退居本輪排名次席。這部迪士尼 影業大製作奇幻冒險歌舞片,不僅自選角以來即爭議不斷,開畫票房與口碑亦雙雙走低。上映10天以來,儘管是當前北美放映影院數量最多的影片,其北美累計票房僅約6681萬美元;總票房現約1.43億美元。IMDb對該片評價則從本已處於低谷的2.2分(滿分10分),迅速降至新低1.5分。

與「重裝制裁」同日上映的「院子裡的女人」(暫譯,The Woman in the Yard)和「獨角獸之死」(Death of a Unicorn)等新片,也衝入最新一期北美周末票房十強。

驚悚恐怖劇情片「院子裡的女人」以約945萬美元首映周末票房登上榜單第4位;開畫反響為IMDb評分5.7、MTC評分49、爛番茄新鮮度42%(38評),CinemaScore打分為C-。

奇幻恐怖喜劇片「獨角獸之死」以約579萬美元首映周末票房躋身榜單第5位;獲IMDb評分6.5、MTC評分53、爛番茄新鮮度55%(130評),CinemaScore打分為B-。

此外,已連續7周位列北美周末票房十強的漫威 超級英雄電影「美國隊長4」(Captain America:Brave New World),此番以約280萬美元周末票房從上期榜單季軍降至本輪排名第7位。這部科幻冒險動作片目前北美票房約1.97億美元、全球票房約4.06億美元,在2025年迄今北美和全球票房總排行榜上分列第一位與第二位。