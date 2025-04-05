信用卡網購1習慣容易被盜刷 資安公司：6招保護個資

當網購成為趨勢之一，隨之而來就是資安危機的增加；圖為信用卡示意圖。（本報資料照片）

當網購成為趨勢之一，隨之而來就是資安危機的增加；網路安全服務公司「Fortalice Solutions」戰略長歐蕾莉（Melissa O'Leary）近期針對「儲存信用卡資料」一事提出警告，強調這樣容易成為網路罪犯下手的目標。

作為前白宮 行政辦公室負責人兼首席幕僚，歐蕾莉坦言理解儲存信用卡資料的「便利考量」，但網路罪犯之所以難防，就是因為他們有不只一種方式竊取信用卡資訊，等受害者意識到情況不對、著手開始追查時，大多為時已晚。

歐蕾莉表示，網路罪犯主要透過「偷走電子產品（手機、電腦、筆電）」、「利用公用Wi-Fi入侵」、「使用惡意軟體或間諜 軟體」、「資料外洩」、「駭客 入侵」、「接管帳號」以及「利用『憑證填充攻擊』」等方式竊取信用卡資料。

其中「憑證填充」（Credential Stuffing）又稱作撞庫攻擊，是一種從某項服務的資料外洩獲取憑證（或用戶名、密碼、電子郵件等）達到登入無關服務目標的網路攻擊手段，簡單來說就是看準用戶「使用同一組帳密」的資安漏洞。

最後歐蕾莉也解釋，如果民眾真的覺得儲存信用卡資料比較方便，那一定要記得「最多只存一張卡」以及「存信用卡」，這樣一來不僅比較容易偵測到可疑交易，也可以利用信用卡的安全性、追討權避免銀行帳戶被掏空。

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