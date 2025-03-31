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春夏四生肖錢途看漲 屬虎貴人運最旺、他加薪機會大增

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四生肖入夏後財運旺盛。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Matheus Bertelli ）
四生肖入夏後財運旺盛。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Matheus Bertelli ）

隨著2025年夏季即將到來，命理專家指出，有四個生肖在今年運勢特別突出，入夏之後財運更是節節高升，無論在事業發展還是財富積累上都有極佳表現，分別是生肖虎、蛇、馬與豬，被譽為今年最有機會「一飛衝天」的幸運群體。其中屬虎的人職場上貴人運旺盛，屬蛇則是加薪機會大增。

生肖虎

根據《新浪看點》報導，生肖虎向來勇敢果斷，具備強烈的領導力，今年對他們而言是突破與躍升的重要時機。進入夏季後，生肖虎的財運猶如驕陽般猛烈，不僅貴人運旺盛，無論是職場前輩還是合作夥伴，都會在關鍵時刻提供協助。他們將有機會拓展業務版圖，帶領團隊取得佳績，進而獲得高額獎金或分紅。更難能可貴的是，生肖虎在投資上也展現驚人眼光，善於掌握時機、分析市場，能在波動中穩穩獲利，財源滾滾而來。

生肖蛇

另一個被看好的生肖是聰明機智的生肖蛇。今年夏季運勢攀升，在職場上表現亮眼，展現出非凡的專業能力與解決問題的智慧，深受上司賞識，晉升與加薪機會大增。此外，生肖蛇在這段時間將拓展更多人脈資源，有望透過新的人際連結開啟更多合作管道，實現事業的多元發展。在財務方面，他們擁有謹慎又靈活的理財觀念，懂得資產配置，尤其偏財運佳，有可能透過意外之財或投資紅利讓財富穩步成長。

生肖馬

生肖馬則以熱情開朗、積極進取著稱。今年入夏後，他們如同脫韁野馬般快速衝刺，迎來一波事業新高峰。不但可能接手重要專案或拓展新市場，只要努力不懈，就能獲得極佳成果。此外，他們的社交能力在這段期間發揮關鍵作用，透過參加聚會、商務活動或社團組織，認識更多志同道合的朋友與合作對象，為事業拓展創造更多可能。在投資層面，生肖馬勇於冒險，對新興產業與項目展現高度興趣，許多人在這波積極投入後獲得可觀回報。

生肖豬

至於生肖豬，雖然個性溫和低調，不爭不搶，但一生福氣深厚，常有貴人暗中扶持。今年入夏後，生肖豬的工作表現穩健而亮眼，有望因默默付出而受到肯定與獎勵，不僅職場表現提升，家庭生活也非常和諧，親情支持成為他們持續努力的最大後盾。在理財方面，生肖豬不熱衷冒險，卻擁有保守穩健的投資策略，能在波動的市場中維持穩定收益，更有機會獲得額外收入，進一步改善生活品質。

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