桃機3大伴手禮「好吃到捨不得送人」 有老店也有文青商品

網友分享桃機必買伴手禮。（取材自小紅書@台灣Abby）

離台前忘了買伴手禮怎麼辦？近日有網友「台灣Abby」在小紅書 推薦三款「好吃到捨不得送人」的台灣伴手禮，而且都能在桃園國際機場 免稅店輕鬆購得，不僅省時方便，也成功擄獲親友味蕾，堪稱送禮零失誤的最佳選擇。

首先登場的是經典人氣商品「糖村牛軋糖」，被網友譽為「牛軋糖界的天花板」。這款牛軋糖以濃郁奶香與豐富杏仁顆粒聞名，口感不黏牙、不甜膩，就連平時不愛甜食的長輩也愛不釋口。網友表示，兩年前開始推薦這款點心，至今仍是她回北京探親必備伴手禮。

第二樣則是「大甲師芋頭流心酥」，主打使用綿密大甲芋頭餡與細緻流心內餡，外層酥皮鬆軟不乾口，一口咬下會爆漿，帶來多層次的口感體驗。網友特別提醒芋頭控千萬不要錯過，直呼「香甜軟糯，超驚喜！」

最後是近年人氣急升的文青商品「青鳥旅行蛋卷」，不僅口味創新，包裝設計也相當吸睛。此次網友購入的兩種口味分別為「金鳥羽型珍珠奶茶」與「鐵觀音珍巧」。其中，珍珠奶茶口味內含Q彈珍珠，風味十足；而鐵觀音口味則茶香濃郁，微苦帶甜，吃起來層次分明，獲得她更高評價。

該網友表示，三款伴手禮都集中在同一間免稅店販售，不但省去跑多家店的時間，還能順手挑選茶葉禮盒搭配食用。該名網友強調，即便到了登機前一刻才想起伴手禮也不用緊張，「機場就能買到，超級方便！」

貼文一出引發網友熱議，不少人留言表示「這幾款真的很有代表性」、「吃過青鳥蛋卷，包裝超美」、「牛軋糖真的不能錯過！」、「吃過一次朋友送的糖村念念不忘」、「以前去一直買的一個小店微熱山丘，很好吃」、「芋頭酥超好吃」。但也有人留言「機場的伴手禮比機場外貴好多，去年買過一次之後決定還是在市內買」。

觀看影片可點選「台灣桃園機場伴手禮推薦@小紅書」