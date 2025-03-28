我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中國科學怪人」擬再做人體基因實驗 背後誰資助？

美估緬甸恐逾萬人罹難 泰國增至10死、101人失蹤

緬甸強震她被甩倒在「匍匐往外爬」 中國商人嘆：人沒了，貨也沒了

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小康說自己附近有幾十棟酒店倒塌，受災的中國人居多。（取材自瀟湘晨報／受訪者供圖）
小康說自己附近有幾十棟酒店倒塌，受災的中國人居多。（取材自瀟湘晨報／受訪者供圖）

緬甸中部昨發生芮氏規模7.7強震，在受重創的第二大城瓦城（曼德勒），當地中國商人說，酒店倒塌了幾十棟，「人沒了，貨也沒了，損失非常大，中國人本地人，死了多少人都不知道」；多家中企停產並全力搶險救災。華人回憶，很多人被強震劇烈搖晃約10分鐘晃到暈倒，有曾經歷汶川地震的華人因「有經驗」迅速跑到戶外避難，但因機場關閉被迫滯緬，怕到晚上也不敢睡。

綜合媒體報導，在瓦城的中國商人小康表示，瓦城附近住酒店的基本都是來這做生意的中國人，他住在瓦城市翡翠市場附近的酒店，「酒店倒塌了幾十棟，人沒了，貨也沒了，損失非常大」。地震時他人在戶外，震到「站在馬路上都站不穩」，他住的酒店也被震歪了，不敢再回酒店，他在馬路邊，搭了小帳篷睡覺。

另網傳瓦城WinStar酒店坍塌。常在緬甸做玉石生意的吳先生透露，該酒店便宜，裡面住了很多中國人。

此次地震有中國出海公司受影響。新希望集團在緬甸有四家公司，「均震感強烈，原料和家具出現震倒散落。目前位於緬甸各公司已暫停生產，全力投入搶險救災」；中國工商銀行（泰國）發聲明稱，受緬甸地震影響，該行曼谷及周邊地區分行和清邁分行暫停營業；華能水電正對電站設備設施進行全面檢查。另在泰國，廣汽集團、長安汽車、比亞迪泰國工廠運轉正常。

來自四川成都的周女士表示，她曾經歷過2008年汶川大地震，這次因生意去瓦城出差，因為有經驗了，地震發生時反應比較快，一下就從屋子裡跑了出來。她原預計前往機場搭機飛往泰國曼谷，但機場被封，被檢查站勸返。目前回到朋友家暫住，希望能早日回國。

小康說，傾斜的藍色建築是自己入住的酒店。（取材自瀟湘晨報／受訪者供圖）
小康說，傾斜的藍色建築是自己入住的酒店。（取材自瀟湘晨報／受訪者供圖）

周女士回憶地震時表示，她正在位於75號街區的一家餐館用餐。「突然間，地面開始像波浪一樣起伏，所有人都被甩倒在地」，「我們只能匍匐著往外爬，空氣中充滿了牆灰和磚粉，幾乎看不清兩米以外的道路。街道上充滿了尖叫聲，隔壁商鋪的玻璃門『嘩啦』一聲全部碎裂，磚塊和瓦片紛紛落下，差點砸中路人」。

華人學生Khin家住距離瓦城市中心僅10分鐘車程的環城路。地震發生時，「感覺整個人都要被甩飛出去」，有兩人晃到暈倒。

中國外交部表示，目前尚未收到有中國公民在緬甸死亡的報告。中方願根據緬方需要，盡己所能向緬甸災區提供緊急人道主義救援和支持，幫助緬甸人民抗震救災、度過難關。

緬甸 地震 泰國

上一則

手足故事／一直借錢如金援黑洞 如何「拒絕情勒」建立財務界線？

延伸閱讀

美估緬甸恐逾萬人罹難 泰國增至10死、101人失蹤

美估緬甸恐逾萬人罹難 泰國增至10死、101人失蹤
從沒見過這麼大的地震 緬甸台商：工人都嚇哭了

從沒見過這麼大的地震 緬甸台商：工人都嚇哭了
緬甸強震撼動瓦城 多棟建築倒塌民眾不敢回屋內

緬甸強震撼動瓦城 多棟建築倒塌民眾不敢回屋內
緬甸重災區瓦城停電網路中斷 紅十字會救災面臨挑戰

緬甸重災區瓦城停電網路中斷 紅十字會救災面臨挑戰

熱門新聞

5星座不僅具備扎實的學習基礎，還能在學術領域持續精進。(圖／123RF)

成績最優異的5大星座：它「學術無所不能」高居榜首

2025-03-22 20:35
女子Robyn日前搭乘瑞安航空，行李符合登機行李的大小，但因為輪子稍微超出界線而被收取超大行李費用。(翻攝Robyn TikTok @robyntrout )

女子登機箱尺寸符合規定卻被多收費用 荒謬原因讓她氣壞了

2025-03-22 19:35
清掃達人Ida分享她每周一定會做一次的五項打掃工作，可以讓家中煥然一新。(翻攝Instagram@cleaningwithida)

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

2025-03-24 20:35
一項心理測驗解析大家用哪些不同方式忘記煩心事。廁所示意圖。（取材自pexels.com@Fahmi Garna）

心理測驗／公廁會走進哪一間？四選一測出你怎麼甩開煩心事

2025-03-24 23:00
四星座膽子最大，人生順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Salvatore Monetti）

4星座膽大「人生不走下坡路」 獅子無懼挑戰、他敢走出舒適圈

2025-03-24 01:00
想在開車的同時又省荷包，專家推薦六款車。圖為福特汽車示意圖，非新聞事件圖。(路透)

想要大空間又省荷包 專家推薦六款車燃油效率高

2025-03-19 22:35

超人氣

更多 >
緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感

緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感
已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕
入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險

入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險
從家具到牛排...好市多六款商品看似高檔 限時價格親民

從家具到牛排...好市多六款商品看似高檔 限時價格親民
37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？