手足故事／一直借錢如金援黑洞 如何「拒絕情勒」建立財務界線？

面對帶給你理財困境的「家人」，專家建議「立下財務界線」，把責任還給當事人，「不幫」才是真正的幫。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

台灣理財作家李雅雯的人生前半場是本寫滿家人金援黑洞的筆記本。

李雅雯的爸爸在航空公司任職到退休 ，在那個年代，月薪高達7萬(台幣，下同，約2,110美元)，但爸爸努力工作30幾年，晚年卻僅有26萬元(約7,837美元)，無其他資產；他此生賺的錢全用在小弟身上。

爸養叔叔 錢斷情也斷

李雅雯的叔叔年幼時大病成了啞巴，長大後無業繭居在家，因此爸爸工作後，薪水全上繳阿嬤，用以照顧叔叔。

李雅雯的媽媽開理髮店收入不錯，家用全由媽媽負擔，爸爸便一直這麼做。直到後來產生嚴重副作用。

叔叔不工作還愛賭，賭輸就去借高利貸，錢還不出來，腦筋動到嫂嫂，也就是李雅雯媽媽身上。李雅雯兒時好幾次目睹叔叔硬把理髮店的鐵捲門往上扳，衝進店裡收銀台抓走一大把鈔票，媽媽抵抗還會被打。爸爸的應對方式是，叔叔要多少就給，不只自己的薪水，也賠上了媽媽的錢。叔叔後來結婚生了兩個女兒，學費也都是媽媽支付的。

養了叔叔一輩子的爸爸，70歲時決定不再付出，叔叔自此視他為仇人。「當你給了30年，他會覺得一切都是應得的，一旦不給，是你剝奪了他的東西。」李雅雯苦笑，爸爸付出那麼多，不但沒有得到感激，還打壞關係，也形成了叔叔的依賴，讓現況得不到改善。

李雅雯的媽媽也有相仿的人生劇本。媽媽在原生家庭是長女，包含她共6個姊姊，一輩子都在幫被寵壞、成天闖禍的么弟善後。外婆堅信：「家人出事，就應該幫忙。」媽媽也曾跟李雅雯說：「這是命。」無條件地擔起責任。

夫為大哥 還200萬卡債

在財務的不安全感中好不容易長大，李雅雯婚前發現先生為了幫大哥還200萬(約60,290美元)卡債，不但花光100多萬的結婚基金，還辦了信用貸款 。他原生家庭的價值觀是：「家人要互相幫忙，有能力的幫沒能力的。」

這三個生命裡最親近的人，都有很好的收入，家人成了他們致命的金錢漏洞。「真實的世界裡，理『財』必須先理『人』」。為了脫離貧窮，李雅雯自學選股、看財報、投資房地產 ，幾年後從月光族變富媽媽，出版了兩本理財書，爾後，李雅雯聽到許多理財困境的故事，多數與理財方法無關。他們用力賺、懂省錢、會投資，卻有個得幫弟弟還債的先生、一直增加孝親費的母親、繭居在家的哥哥；家家都有「錢與人」的理財考卷。

求救專家 別找同溫層

面對帶給你理財困境的「家人」，李雅雯的建議是「立下財務界線」，大原則是，把責任還給當事人，「不幫」才是真正的幫，就算不借錢，也別忘了問：「除了錢，我還能為你做什麼？」遇到無法處理的問題時，找人商量，但找專家，別找同溫層。

有餘裕再金援 記得寫借據

李雅雯出書後，收到很多讀者分享與家人財務糾葛的故事，這些人多數看過她的書「與家人的財務界線」，書中明明已提供很多做法，為何還覺得困難？「這件事難，不是因為沒方法，而是對家人的愧疚感」。李雅雯說了兩個近期聽到的故事。

A這十幾年來獨自負擔大姊生病後花費，支付養護中心每個月4萬元(約1,205美元)。65歲已經要退休的A自覺日後負擔不起，便告訴大姊的兒女，但兒女不想分擔，A很困擾，「我不管姊姊，她就死定了。」硬著頭皮繼續付錢。

B單身，和姊姊及其女兒（外甥女）很親近，外甥女精神狀況一直不太好，有次自殺不成導致下肢癱瘓需要照顧。B很想照顧外甥女，但她沒有獨自承擔，找了所有家人，包括姊姊和其他兄弟姊妹以及父母，開會討論，決議讓打零工的姊姊照顧女兒，其他家人每個月出7千元(約211美元)給姊姊作為照顧女兒的費用。B也因為熟悉公共資源，引進一些長照 服務，減輕姊姊負擔。

李雅雯說，B懂得不要獨攬責任，開家庭會議盤點資源，讓每個人都盡一份力，是比較好的做法。她強調，也應鼓勵被幫助的家人在能力範圍內為自己做出貢獻。

遇到家人借錢，李雅雯建議先初步評估，家人是長期的財務問題，還是一時周轉不靈。遇上長期財務黑洞，不但錢借出去回不來，還可能讓對方心生依賴，得審慎考慮。若只是一時的周轉問題，你手頭又有些餘裕就可以借，但要記得寫借據。

借據必須寫明借款人、借貸金額、借款時間、還款日期、是否收取利息，以上訊息不一定要手寫，用通訊軟體也可以，寫好以上訊息後問「以上合約屬實嗎？」只要對方回覆肯定的，就有法律效益。