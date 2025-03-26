網路瘋傳冰水拖地可殺菌 專家打臉示警：一大堆缺點

用冰水拖地近來在TikTok上爆紅，但專家示警這可能對地板和人體健康造成傷害。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

用冰塊加清潔劑拖地板的「冰拖」（ice-mopping）近來在TikTok 上爆紅，許多人嘗試這種方法拖地，聲稱殺菌效果比熱水還好，相關影片超過兩千萬則，但專家表示，用冰水拖地不但可能讓地板的細菌變多，還可以能損害某些材質的地板，跟風前要三思。

Parade Home & Garden報導，吸引無數人仿效的「冰拖」顧名思義就是把一袋冰塊倒進拖把水桶，倒入清潔劑後再倒冰水，家事網紅聲稱，冰水可以殺死細菌，也更能清除地板上的髒汙或汙漬，但溫或熱水做不到這些。

地板材料行Stories Flooring創辦人、地板專家克莉斯蒂（Yarl Christie）持不同看法，她說用冰水拖地帶來的壞處比好處多，不但可能讓地板細菌更多，甚至可能對地板造成破壞。

克莉斯蒂說，冰水可能潛藏細菌，讓細菌在其中存活並繁殖，包括大腸桿菌、沙門氏菌和李斯特菌，用冰水拖地時，這些細菌就可能從冰水移轉到地板，尤其是在細菌量原本就較多的廚房和浴室。

克莉斯蒂說，冰水不會殺死細菌也不會讓細菌消失，網紅的冰拖法中還加入冰塊，若那些冰塊是用未經過濾或不乾淨的水製成，反而讓地板越拖越髒，且冰水不像熱水可以有效活化清潔分子，所以清潔程度也不好，還可能只是在家中散布細菌，若家中有幼童或寵物 ，對他們是極大威脅。

另一個問題是地板被破壞，克莉斯蒂說冰水乾比較慢，增加水分從縫隙滲進地板的風險，特別是木地板和超耐磨木地板，久了地板會膨脹、彎曲甚至滋生黴菌，磁磚和乙烯基（viny）地板也有風險，冰水會讓磁磚間的膠泥變得脆弱，最終裂開，而地板若損壞，日後就必須花錢更換或維修。

克莉斯蒂說，為了健康和荷包著想，她建議仍用溫水拖地，不但能讓地板真正清潔，也能保護地板。