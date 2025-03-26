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麥當勞漢堡變冷就難吃？利用「廚房小物」完美還原剛出爐口感

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加熱漢堡的最佳方式是用廚房紙巾或烘焙紙包覆後微波加熱。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Mugdha）
加熱漢堡的最佳方式是用廚房紙巾或烘焙紙包覆後微波加熱。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Mugdha）

「速食」顧名思義就是可以快速準備和供應，客人可以迅速吃到的熱騰騰食物，冷掉後不但賣相不佳，吃起來也變得難吃，但若不得已要吃加熱過的速食，運用方法和工具，還是可以吃到彷彿剛從店員手中拿過來的漢堡。

Daily Meal報導，經過採訪團隊測試，加熱麥當勞漢堡但不流失口感的最佳方式是以廚房紙巾或烘焙紙像店裡那樣包裹漢堡後，將微波爐設定強火微波30秒，不過加熱前要注意，不適合加熱的料如生菜和酸黃瓜應先取出。

報導指出，經過測試，以廚房紙巾或烘焙紙包裹微波的漢堡，麵包可以從冰過硬硬的口感回復至原本鬆軟的狀態，而漢堡中的起司甚至會稍微融化，讓漢堡變得更可口，用微波也能讓漢堡內外都被加熱，吃起來和原本的口感幾乎相同，因此建議加熱後趕快食用，以免再次冷掉。

報導指出，不建議使用麥當勞原本的包裝紙加熱，因為包裝紙在過去極少數的情況下仍含有全氟及多氟烷基物質（PFAS），這種物質因為其化學性質穩定，在環境中及動物體內分解速度非常緩慢，因此被稱為「永遠的化學品」，和許多健康問題有關，包括多種癌症。

麥當勞在2021年時承諾在2025年全面撤除其全球食品包裝中的化學物質，美國所有的主要速食店已經在去年達到這目標，但麥當勞至今尚未宣布其全球禁令的最新狀況，因此其國際餐廳的包裝紙中含有PFAS的可能性仍存在。

儘管美國麥當勞的包裝紙現在已經不含PFAS，但先前引發的健康問題提醒大眾，麥當勞的包裝紙不一定適合加熱。此外，大多數沒有任何印刷圖案的普通紙巾都可以用微波爐加熱，烘焙紙是一種常見的廚房用品，可以安全地承受各種熱度。

麥當勞

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