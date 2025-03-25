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速食也能健康吃 星巴克、漢堡王這幾款餐點低熱量又高蛋白

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想吃得健康，速食店也有高蛋白的餐點可以選擇。星巴克示意圖。(路透)
想吃得健康，速食店也有高蛋白的餐點可以選擇。星巴克示意圖。(路透)

說到高蛋白食物，大多數人不會想到速食，速食店其實也有蛋白質含量高的餐點，從蔬食漢堡到雞塊、捲餅都榜上有名，Eat This, Not That報導六個速食店的高蛋白餐點，下次走進速食餐廳但想吃得比較健康，這六個餐點是不錯的選擇，高蛋白且讓人有飽足感。

1. Chick-fil-A烤雞塊（Grilled Nuggets）

Chick-fil-A的12塊烤雞塊只有130卡，但有25克蛋白質，是速食店高蛋白餐點的絕佳選擇，一位Chick-fil-A的員工說，幾乎所有點這餐點的健身者都稱讚雞塊的營養成分很棒，特別是富含蛋白質。

2. 星巴克火雞培根切達起司蛋白三明治（Turkey Bacon, Cheddar, and Egg White Sandwich）

這款三明治230卡，含有17克的蛋白質。一名消費者說，她從大學開始直到現在，只要想減重時就會吃這個三明治，不過這款三明治價格比較高，所以她也會嘗試自己做。

3. Chick-fil-A捲餅（Cool Wrap）

這款捲餅熱量660卡，蛋白質43克。很多人大讚這個捲餅是速食店最健康的選擇之一，好吃又吃得飽，裡面餡料非常豐富，鮮綠新鮮的菠菜、大量的雞肉，外層捲餅若沒沾醬會有點乾，不過不影響整體口感，因為捲餅味道很好，餅皮蓬鬆不乾澀。

4. Chipotle墨西哥捲餅碗（Burrito Bowl）

捲餅碗中有雞肉、米、黑豆和酪梨醬，一份750卡、含有46克的蛋白質；一位顧客說，捲餅碗和墨西哥薄餅（torillas）價錢一樣，但份量比較多，另一人說她雖然喜歡捲餅，但每次都點捲餅碗，因為兩個吃起來一樣飽，但捲餅熱量多300卡。

5. 漢堡王不可能華堡（Impossible Burger）

不可能華堡是素食版的經典華堡，一個630卡、蛋白質28克，粉絲說非常美味，一名素食者說，她因為飲食習慣的關係常點不可能華堡來吃，有時候她都懷疑員工是否偷換真肉給她吃，因為那片素肉排吃起來實在是太像真肉了。

6. 溫蒂漢堡烤雞沙拉（Grilled Chicken Cobb Salad）

這款沙拉每天用生鮮食材現做，用料豐富營養，有生菜、烤雞肉、番茄丁、切達起司絲、碎蛋、煙燻培根和煎得脆脆的洋蔥及田園沙拉醬，一份420卡、蛋白質36克。

星巴克 漢堡王

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