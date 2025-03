速食也能健康吃 星巴克、漢堡王這幾款餐點低熱量又高蛋白

想吃得健康,速食店也有高蛋白的餐點可以選擇。星巴克示意圖。(路透)

說到高蛋白食物,大多數人不會想到速食,速食店其實也有蛋白質含量高的餐點,從蔬食漢堡到雞塊、捲餅都榜上有名,Eat This, Not That報導六個速食店的高蛋白餐點,下次走進速食餐廳但想吃得比較健康,這六個餐點是不錯的選擇,高蛋白且讓人有飽足感。

1. Chick-fil-A烤雞塊(Grilled Nuggets)

Chick-fil-A的12塊烤雞塊只有130卡,但有25克蛋白質,是速食店高蛋白餐點的絕佳選擇,一位Chick-fil-A的員工說,幾乎所有點這餐點的健身者都稱讚雞塊的營養成分很棒,特別是富含蛋白質。

2. 星巴克 火雞培根切達起司蛋白三明治(Turkey Bacon, Cheddar, and Egg White Sandwich)

這款三明治230卡,含有17克的蛋白質。一名消費者說,她從大學開始直到現在,只要想減重時就會吃這個三明治,不過這款三明治價格比較高,所以她也會嘗試自己做。

3. Chick-fil-A捲餅(Cool Wrap)

這款捲餅熱量660卡,蛋白質43克。很多人大讚這個捲餅是速食店最健康的選擇之一,好吃又吃得飽,裡面餡料非常豐富,鮮綠新鮮的菠菜、大量的雞肉,外層捲餅若沒沾醬會有點乾,不過不影響整體口感,因為捲餅味道很好,餅皮蓬鬆不乾澀。

4. Chipotle墨西哥捲餅碗(Burrito Bowl)

捲餅碗中有雞肉、米、黑豆和酪梨醬,一份750卡、含有46克的蛋白質;一位顧客說,捲餅碗和墨西哥薄餅(torillas)價錢一樣,但份量比較多,另一人說她雖然喜歡捲餅,但每次都點捲餅碗,因為兩個吃起來一樣飽,但捲餅熱量多300卡。

不可能華堡是素食版的經典華堡,一個630卡、蛋白質28克,粉絲說非常美味,一名素食者說,她因為飲食習慣的關係常點不可能華堡來吃,有時候她都懷疑員工是否偷換真肉給她吃,因為那片素肉排吃起來實在是太像真肉了。

6. 溫蒂漢堡烤雞沙拉(Grilled Chicken Cobb Salad)

這款沙拉每天用生鮮食材現做,用料豐富營養,有生菜、烤雞肉、番茄丁、切達起司絲、碎蛋、煙燻培根和煎得脆脆的洋蔥及田園沙拉醬,一份420卡、蛋白質36克。