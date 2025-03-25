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一台筆電就搞定 五種方法讓「小才華」變額外收入

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運用家教、教學網站等方式，一技之長或自己專精的領域也能變成生財之道。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anna Shvets）
運用家教、教學網站等方式，一技之長或自己專精的領域也能變成生財之道。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anna Shvets）

增加收入可能比想像中的容易，若有一技之長，運用一些方法就能把技能變成生財工具。Go Banking Rates報導，有五種方法可以把自己的專業技能或才能快速變成額外收入，一旦成功建立管道，你或許會驚訝於人們希望學習所付的費用。

1. 家教

如果對一門領域非常專精或知道如何將一個技能操作得純熟，家教是一個絕佳選擇。熱門的家教科目包括理工科的學科、大學預科課程和電腦科學。可以在網站上列出自己能授課的時段並為客戶安排時間，這些幾乎都只要一台筆電就能完成，不需要太多成本，時間久了，可以調高家教費及建立學生名單，增加更多收入。

2. 線上課程

和家教一樣，線上課程也是教授自己所學，不過線上課程需要花比較多時間建立，因為需要設計課程大綱和自己拍教學影片。

3. 販賣產品

若想專業創作藝術或只是為了好玩，可以考慮出售作品；可以在網路商店平台如Etsy上販賣作品，在那些平台上交易和行銷都比較容易，一旦設置完成，你需要擔心的只有製作和寄送商品而已。

4. 販賣技能

可以賣的不是只有實體商品，技能和才藝也可以變成收入，例如很會拍照，可以幫人拍照或把作品上傳至網路相簿或圖庫，很會唱歌的人可以在當地餐廳或酒吧表演，賺取表演費和小費。

5. 經營部落格或社群帳號

把專精的領域或才能寫在部落格或在社群平台講授也是一個方法，而且不會太費力。有些部落格網站如Substack，提供訂閱者付費讀取內容的功能，如果說得比寫得還好，也可以考慮在如YouTube這樣的平台放自己講解的影片，建立起訂戶數後，就能獲得廣告收入分潤或從訂閱數獲得收入。

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