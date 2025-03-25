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金賽綸超恐怖脖子勒痕曝光 前男友：死因跟金秀賢無關

記者梅衍儂／即時報導
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已故女星金賽綸的手機可能被拿去數位鑑識。(取材自nocutnews)
已故女星金賽綸的手機可能被拿去數位鑑識。(取材自nocutnews)

韓已故女星金賽綸之死再度出現戲劇化發展，先前韓媒、遺屬多把焦點放在金秀賢身上，認為他在她未成年時交往以及催討債務是金賽綸想不開的關鍵，然而金賽綸也逐漸被爆出身邊還有其他伴侶甚至老公。今（25）日韓媒「THE FACT」爆出她前男友K出面幫金秀賢喊冤，稱其死因與金秀賢無關，並指控金賽綸家人才是將她推向深淵的兇手。

K出示與金賽綸的對話紀錄、照片，更附上簽名、身份證號碼與指紋的聲明，為自己的言論負責。順著金賽綸先前被爆在紐約結婚這條線，K直指「紐約男」的家暴和金賽綸家人的冷漠才導致悲劇發生，「有太多真相被掩蓋，我希望能讓是人知道一部分的真相，以慰賽綸在天之靈」。

K稱金賽綸生前周旋在他與紐約男的三角關係中，她2023年11月認識紐約男、今年年初和對方結婚，但他竟是家暴男，讓金賽綸完全失去了生活的希望。金賽綸婚後向K尋求安慰，紐約男發現後大怒，搶走金賽綸手機並控制她所有社交帳號，還言語羞辱。

紐約男1月13日傳給金賽綸的簡訊寫「既然結了婚，就別再聯絡別的男人，滾去過你那爛透的生活，把你自己留下的爛攤子收拾乾淨，你這個沒腦子的XX。」

K出示金賽綸傳給自己的訴苦簡訊，證明所言不假：「從11月開始，我認識了這個人。一開始他不怎麼表達情感，而你日子也不好過，我無法依靠你，感到非常孤單。所以我一時迷失了方向。他聽我說話、幫我解決問題，這對當時的我來說很重要。但這種感覺只是暫時的。後來他威脅要公開我們的對話和照片，甚至駭入我的IG、發照片，他打我、罵我，我真的很害怕。因為擔心你也受到牽連，我無法分手」。

在這樣的精神壓迫下，金賽綸陷入極度痛苦，甚至試圖自殘。報導稱，她承受的痛苦並非來自債務或過去與金秀賢的戀情，而是當下的情感糾葛與精神折磨。更指出金賽綸從來沒擔心過債的問題，真正讓她痛苦的是婚姻中的暴力和操控。

K表示，另一個金賽綸的痛苦，就是來源於家人的冷漠。去年11月1日，金賽綸因自殘手腕韌帶斷裂，需要緊急手術，但她家人得知後竟沒有人到醫院探望，只有K陪伴她到出院，而所有醫療費用由當時的經紀公司支付。

K表示：「賽綸出院後，我直接帶她回家，結果她的親生母親卻正在跟朋友悠閒吃飯。她不僅沒有驚訝，甚至沒有表現出絲毫的同情與關心。正因為家人的這種態度，賽綸總是想逃離。」K還秀出金賽綸傳給他的簡訊和布滿勒痕的脖子照片，金賽綸簡訊寫著「光是割腕都無法讓我原諒自己，我也無法逃脫。我無數次割傷自己的脖子，用水管上吊，但最後只留下了傷痕。對不起，我沒能守住承諾。而且，我竟然只是受了這麼點傷……」

K還指出金賽綸與紐約男結婚，家人竟然不知情，這也證明了她與家人的關係早已形同陌路。K還給了一段錄音中，內容是金賽綸向一位友人求助，提到：「我的手腕韌帶和肌腱全都斷了。傷勢有些嚴重，需要手術。因為不適用保險，大概要花500萬韓元（約3400美元）。」K認為，都已經這麼緊急的情況下她也沒有聯絡家人，而是向朋友求助，更加證明她與家人關係非常不好。

K出示金賽綸傳給自己的簡訊和照片證明所言不假。(取材自THE FACT)
K出示金賽綸傳給自己的簡訊和照片證明所言不假。(取材自THE FACT)

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