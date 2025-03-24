慎選隊伍、注意表情管理 安檢專家：七件事讓搭機更順利

安檢專家Shahzad Ali說，在機場排隊安檢時盡量不要打呵欠或大笑，以免看起來可疑。機場排隊示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Phil Mosley）

出國旅遊一定要經過機場安檢，沒有人會希望在檢查時發生狀況，破壞遊興。英國保安訓練公司Get Licensed的執行長阿里（Shahzad Ali）分享如何順利通過檢查的要點，也建議旅客可以做到「慎選排隊隊伍」等七件事來讓檢查過程更順暢。

每日郵報（Daily Mail）報導，阿里說要順利通過檢查，事前準備非常重要，他提醒旅客所有液體都要裝在透明的塑膠夾鏈袋裡，電子產品要放在手提行李中最上方，要容易拿取。

阿里說，排隊時一些小動作也可能引起安檢人員注意，打呵欠、大笑都會讓人看起來可疑，有機會被從隊伍中挑出來訊問或接受詳細檢查，因此阿里建議在隊伍盡量忍住哈欠和大笑；阿里也分享七個順利通過機場安檢流程的必備要點。

1. 提早到機場

提早到可以減少壓力和緊張感，若有托運行李，最好在起飛時間前至少三小時到機場，才能預留足夠的時間給托運和安檢。

2. 準備好行李且慎選行李箱

在家先確定行李箱的重量沒有超重；行李箱外觀普通，最好是有稍微使用過，避免引來安檢人員注意。阿里建議用品質良好的掛鎖，確保行李能安穩待在箱內，也可以在行李箱上別上如繩子等識別物，避免被誤拿。

3. 慎選隊伍

阿里說，排隊時盡量選商務旅客多的隊伍，因為比起旅遊團或家庭，他們通常行李較少，安檢時間也相對短。

4. 保持警覺

機場人來人往，阿里建議隨時注意四周，留意隨身物品，特別是貴重物品和護照 ，若發現任何可疑情況應立刻告知機場人員。

5. 確保可對外聯繫

前往機場前，確定手機和行動電源電都是滿的，手機內存有所有重要電話號碼；若有同行旅客，確保每個人都有所有人的聯繫方式。

6. 確認緊急逃生口

了解每個流程如安檢處、登機口等地方的緊急逃生口和路線，若發生緊急事件可快速逃生。

7. 了解資訊

從健康建議到天氣預警，隨時了解可能限制和延誤旅行的因素，能幫助提前規劃在機場時可能遇到的任何問題。