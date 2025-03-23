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IMDb評2.2分 真人版「白雪公主」北美票房奪冠 表現不理想

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IMDb評2.2分 真人版「白雪公主」北美票房奪冠 表現不理想

中新社／洛杉磯23日電
迪士尼真人版電影「白雪公主」相較1937年的原版動畫有不少改動。（取材自IMDb）
迪士尼真人版電影「白雪公主」相較1937年的原版動畫有不少改動。（取材自IMDb）

迪士尼影業最新真人版「白雪公主」（Snow White）首映雖然連獲北美單日和周末票房冠軍，但無論首映票房還是開畫口碑均呈「弱勢」。 

據票房統計網站BoxOfficeMojo3月23日的電影市場數據，35部影片北美周末票房（3月21日至23日）報收約7555萬美元，較前一周末增加46%。「白雪公主」成為該統計周期唯一票房超過千萬美元的影片。

「白雪公主」自選角以來爭議不斷，業界曾預測這部成本達2.7億美元的大製作奇幻冒險歌舞片北美開畫票房可能僅約5000萬美元。3月21日亮相後，「白雪公主」北美首映周末票房約4300萬美元，更低於上述預期；加上北美以外市場，總票房現約8730萬美元。目前主要電影網站對其評價低至IMDb評分2.2、MTC評分50、爛番茄新鮮度44%（183評），CinemaScore打分為B＋。 

「白雪公主」男主角強盜喬納森（左）的戲分相較動畫版本的王子增加不少。（取材自IM...
「白雪公主」男主角強盜喬納森（左）的戲分相較動畫版本的王子增加不少。（取材自IMDb）

同日上映的另一部新片「黑道中人」（The Alto Knights）亦衝入最新一期北美周末票房十強，以約317萬美元首映周末票房登上榜單第6位。這部傳記犯罪劇情片開畫反響為IMDb評分6.1、MTC評分46、爛番茄新鮮度37%（91評），CinemaScore打分為B。 

「黑袋行動」（Black Bag）第二個上映周末票房環比下跌42.2%，以約440萬美元蟬聯亞軍。這部驚悚劇情片北美票房現約1488萬美元，總票房約2409萬美元。 

漫威超級英雄電影「美國隊長4」（Captain America：Brave New World）以約410萬美元周末票房從上期榜單第4名回升至本輪排名季軍。這部科幻冒險動作片北美票房現約1.92億美元，全球票房突破4億美元。

隨著放映影院開始減少，科幻冒險喜劇片「米奇17號」（Mickey 17）此番以約390萬美元周末票房從上期榜單季軍退居本輪排名第4位。目前該片北美票房約4022萬美元，總票房約1.1億美元。 

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