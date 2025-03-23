好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」

賣場好市多。(路透)

賣場好市多 （Costco ）經常會有不同的季節性商品，一名在好市多工作了19年的老員工，分享了3月份時他最推薦購買的9樣商品，包括美味小吃和家庭必需品。不過商品的售價與是否推出仍視地區而定。

據「businessinsider」報導，這名資深員工表示，自己很喜歡在好市多貨架上尋寶找新發現。首先3月的食物部分，他推薦售價24美元的提拉米蘇芝士蛋糕（tiramisu cheesecake），他說明：「這款奢華的冷萃芝士蛋糕融合了兩種經典甜點，外皮由全麥餅乾和可可粉製成。和提拉米蘇一樣，上面也撒了馬斯卡彭奶酪（mascarpone）。」這款蛋糕也在國外論壇reddit上擁有眾多好評。

對於喜歡吃零食的人，這名員工建議可以試試That's It迷你水果棒（The That's It mini fruit bars），「它們是成人和兒童的絕佳零食，不含任何添加糖。」每袋售價14美元，包含草莓、芒果和藍莓三種口味，共24支水果棒。

以及Costco零食區的驚喜之作Froot Thief多種口味套裝（Froot Thief variety pack），也在這名員工的推薦之列。他指出Froot Thief是純素、無麩質、無乳製品和猶太 潔食，「售價10美元。」

在家庭用品部分，這名員工推薦售價200美元的Brio底部裝水式飲水機，「這款機器具備熱水、冷水和室溫水的溫度設定功能，底部貯藏櫃可放入最大5加侖（約18.9公升）的水桶。」他介紹說，「我也喜歡這款小巧電器上的時尚數字控件。」

此外，3月Costco還推出了一些很棒的待客物品，包括售價20美元的Sabatier Build-a-Board竹製托盤（Sabatier Build-a-Board bamboo serving tray）。這名員工介紹，「這款托盤配有可鎖的蓋子，有六個隔層，方便攜帶零食。我認為帶上熟食拼盤外出會很棒。」

還有一款時尚的Igloo冷藏袋（Igloo cooler bags）也很吸睛，「這款袋子有黑色和棕色兩種顏色，可以裝兩瓶葡萄酒。但裡面的隔板可拆卸，因此可以輕鬆攜帶任何飲料。」他說，這種袋子售價20美元，一直是熱銷商品。

老員工也推薦了24瓶裝的Essentia瓶裝水（Essentia water），「截至3月29日，售價14美元。在查看了其它當地雜貨店的價格後，這是迄今為止我看到最划算價格。」他表示，Essentia Water被譽為美國最健康純淨的瓶裝水品牌，擁有PH值9.5或更高，是保持身體水分最可靠的「健康水」，水的口感清爽自然，很好入口。

適合全家一起玩的Tetris Tumble XL遊戲，不論室內或室外都可以玩，這遊戲要求玩家在傾斜的底座上堆疊超大積木。商品零售價為100美元。

最後，這名Costco老員工還特別推薦了一款漂亮的Casual Living雙面毛毯，「這款毛絨毛毯正反兩面有兩種不同的花卉圖案，一直是我店裡的熱門商品。雙面毛毯的特點讓你感覺只需花一條毯子價錢，就能買到兩條毯子。」每條毯子售價11美元，非常適合春天使用。

好市多19年員工推「3月必買9物」 這款蛋糕超多好評

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