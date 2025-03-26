信用卡購物3大壞習慣 一不小心就被盜刷

透過信用卡購物雖然方便，但也有一些壞習慣容易遭歹徒盜刷；示意圖。（圖／123RF）

在網路發達的時代，網路購物可說是非常便利，當不想人擠人的時候，一張卡便能在線上暢享購物樂趣。不過，其實這樣的行為可能導致詐騙集團 找上門，據統計，美國約有63%的人曾遭遇信用卡詐騙，累計的金額高達62億美元。居家安全專家則提醒，民眾在網購時，經常忽略的三大危險行徑，務必加以改善。

據CNBC報導，居家安全業者Security.com的最新調查顯示，美國約有63%的持卡人曾遇到信用卡詐騙，且超過半數的人受害不只一次，受騙金額高達62億美元。

Security.com的資深研究編輯科利頓（Corie Colliton）指出，該調查還發現，84%的持卡人都將信用卡資訊曝光在風險之中，她列舉三種消費者應注意的致命疏忽，降低被詐騙的機率。

1.不良的密碼習慣

別以為只要避免像是「Pass1234!」之類過於簡單的密碼即可降低風險，「每個帳戶都應該使用獨特且強度高的密碼，千萬不要重複使用密碼」，科利頓說，調查顯示，有48%的美國人仍在多個網站使用相同的密碼，也就是只要一個網站被駭，駭客 便能輕易入侵你的其他帳戶。

至於如何降低風險，科利頓建議，首先可以註冊一個密碼管理器，它能夠自動產生獨特且複雜的密碼；密碼管理器也同樣需要一個獨特且複雜的密碼，並避免在其他網站使用。

2.透過公用Wi-Fi進行線上購物

大約有40%的美國人會使用公用Wi-Fi進行網購，並將信用卡資訊儲存在該網站或是瀏覽器中。科利頓強調，這兩種行為是非常危險的，「公用Wi-Fi連線本身就不安全，更不應該用來進行購物或輸入信用卡資訊，因為你的資料很容易被存取」，有心人便能透過你的卡片資訊進行交易。

若是真的得在公共場所交易，建議使用手機行動數據（4G/5G），或透過VPN加密連線。另外，也可以Apple Pay、Google Pay等數位錢包，加密交易資訊。

3.疏於檢查帳單

即使上述的壞習慣都已做到，科利頓仍建議應定期檢查信用卡帳單，確保沒有未經授權的交易，早發現早處理，避免損失擴大。她也分享自身經驗，「那筆交易發生在距離我家不到10公里的加油站 ，由於金額不高，很容易被忽略。如果我沒有注意到，這類詐騙可能會持續發生。」

所以每個月至少應檢查一次信用卡帳單，若發現異常消費，立即聯絡發卡銀行，申請退款並鎖定帳戶，更換新卡片。科利頓也說，大家務必定期確認是否有未經授權的開立新戶或貸款 ，以防身分被盜用。

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