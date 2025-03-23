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密西根州有一間「成都茶館」網友：再來點長嘴壺、竹椅

世界新聞網／輯
柳素英和朋友們在「成都茶館」品茶聊天。（取材自紅星新聞）
柳素英和朋友們在「成都茶館」品茶聊天。（取材自紅星新聞）

密西根州蘭辛市（Lansing）有一間「成都茶館」，操著流利普通話的美國老闆娘柳素英稱，才開業20多天，就接待了不少對中國茶文化感興趣的客人，客人中一部分是華僑，大部分都是美國本地人，有的顧客甚至從芝加哥、底特律驅車過來，「因為他們說，想念中國的茶館。」

紅星新聞報導，走進這家「成都茶館」，處處體現著中西風格的混搭：店內是英倫風裝修，同時又摻進了不少中國元素，外牆掛上紅燈籠，大門上貼著福字、窗花，吧檯處用蓋碗茶做裝飾牆，店內的水墨畫、折扇、熊貓等元素無一不在提醒大家，這是一家中國風的茶館。

柳素英曾是一名主持人、編劇、導演、演員、戲曲演員，甚至還學過中醫針灸。雖然是美國人，但她能說一口流利的普通話，而且對於中國傳統文化如數家珍。將「成都茶館」開到美國，是去年夏天他們一家回到美國後，依舊對這座城市的戀戀不捨。「據說成都每年要喝掉七個西湖」，柳素英笑著說。

蘭辛市附近有一所密西根州立大學，學校有不少華僑，而且密西根州本就有些冷，人們喜歡喝熱茶水，因此柳素英就有了開茶館的想法。

柳素英說，店裡80%的茶具都是從中國運來的，主要是來自黎川縣和景德鎮，茶葉大部分也是從中國運來的。知道她要開茶館，她的華僑朋友在過年回老家時，還專門從中國給她帶茶葉回來。

令柳素英沒想到的是，她在網上發出茶館開業的消息後，引發了眾多網友的關注，大家建言獻策，為這家茶館「操心」，有建議她換長嘴壺、竹椅的，也有建議她用玻璃壺裝花茶的。

柳素英說，現在每天都有很多人推門而進，坐在這裡慢慢喝茶。顧客們對於她用蓋碗茶沏茶，十分有興趣，會來瞭解怎麼泡茶、喝茶、品茶等等。「現在已經有好幾位都懂得怎麼用蓋碗杯喝功夫茶了。」

柳素英（左一）和朋友們在「成都茶館」。（取材自紅星新聞）
柳素英（左一）和朋友們在「成都茶館」。（取材自紅星新聞）

密西根州 芝加哥

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