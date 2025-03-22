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「馬斯克是殘忍的父親」20歲跨性別女兒刪除老爸姓氏

記者陳穎／即時報導
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馬斯克。（路透）
馬斯克。（路透）

全球首富馬斯克，和4名不同女子共育有14名孩子，其中20歲「女兒」薇薇安·詹娜·威爾森 (Vivian Jenna Wilson)外型清新漂亮，還登上「Teen Vogue」雜誌封面。但她其實原本叫做澤維爾馬斯克(Xavier Musk)，曾出面指控自己是父親「訂製」的男寶寶，但在她有了性別意識後，她決定出櫃並刪除爸爸的姓氏。她說：「他是一個缺席的父親，在我小時候確認是同性戀並很女性化時對我非常殘忍。」

薇薇安表示，自從2020年她以跨性別身分出櫃以來，她就已從父親那邊經濟獨立，並與馬斯克畫清界限，最終在2022年提交了一份法律申請，要求改名，把父親的姓氏也給刪了，並聲明自己「不希望以任何形式與自己的生理父親有任何關係」。

薇薇安分享自己出櫃的經過，「有一天晚上，大概11點，我突然意識到，我確定自己是跨性別者。那時我已經有幾個月的自我認知了，但我真的再也無法忍受了。當時我正值青春期，生活、情緒幾乎完全崩潰，我不想醒來，也不想做任何事，幾乎只想頹廢下去。我知道，如果再繼續待在櫃子裡，我會毀滅自己，然後我就在社群發表了我要出櫃的消息」。

她說：「我其實有點後悔，因為我應該先讓我媽媽知道，但當我跟我媽說的時候，她反而很輕鬆，因為她太了解我，早就知悉這一切，在這之後她也一直很支持我。」

馬斯克 跨性別 同性戀

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