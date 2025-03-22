「馬斯克是殘忍的父親」20歲跨性別女兒刪除老爸姓氏

馬斯克。（路透）

全球首富馬斯克 ，和4名不同女子共育有14名孩子，其中20歲「女兒」薇薇安·詹娜·威爾森 (Vivian Jenna Wilson)外型清新漂亮，還登上「Teen Vogue」雜誌封面。但她其實原本叫做澤維爾馬斯克(Xavier Musk)，曾出面指控自己是父親「訂製」的男寶寶，但在她有了性別意識後，她決定出櫃並刪除爸爸的姓氏。她說：「他是一個缺席的父親，在我小時候確認是同性戀 並很女性化時對我非常殘忍。」

Vivian Wilson is Teen Vogue’s special issue cover star. The estranged daughter of Elon Musk discusses her modeling and TV aspirations, her unusual extended family, and what she describes as the “cartoonishly evil” Trump admin. Read the full interview here: https://t.co/rryJqiS6LW pic.twitter.com/0SO5obmB7V — Teen Vogue (@TeenVogue) 2025年3月20日

薇薇安表示，自從2020年她以跨性別 身分出櫃以來，她就已從父親那邊經濟獨立，並與馬斯克畫清界限，最終在2022年提交了一份法律申請，要求改名，把父親的姓氏也給刪了，並聲明自己「不希望以任何形式與自己的生理父親有任何關係」。

薇薇安分享自己出櫃的經過，「有一天晚上，大概11點，我突然意識到，我確定自己是跨性別者。那時我已經有幾個月的自我認知了，但我真的再也無法忍受了。當時我正值青春期，生活、情緒幾乎完全崩潰，我不想醒來，也不想做任何事，幾乎只想頹廢下去。我知道，如果再繼續待在櫃子裡，我會毀滅自己，然後我就在社群發表了我要出櫃的消息」。

她說：「我其實有點後悔，因為我應該先讓我媽媽知道，但當我跟我媽說的時候，她反而很輕鬆，因為她太了解我，早就知悉這一切，在這之後她也一直很支持我。」